Vaudoise Assurances : l'agence générale de Bienne reçoit son 4 e Label du bilinguisme

Lausanne, le 07.06.2019 - L'agence générale de Bienne a reçu ce jour le Label du bilinguisme avec mention exemplaire en présence de Grégoire Fracheboud, membre de la Direction et Chef du Département Vente et Marketing et Patrick Marro, Responsable du marché Suisse alémanique. Cette distinction, obtenue pour la quatrième année consécutive, reflète un bilinguisme vécu au quotidien et qui fait la particularité de l'agence générale de Bienne dirigée par Jean-Marc Hofstetter.

La Vaudoise à Bienne est, à ce jour, la seule entreprise du secteur de l'assurance à avoir reçu cette distinction. « La Vaudoise s'engage depuis de nombreuses années à promouvoir le multilinguisme. L'obtention de ce Label pour la quatrième année consécutive est la reconnaissance d'un bilinguisme vécu au quotidien avec fierté et conviction par notre agence biennoise. Il souligne aussi les compétences et l'engagement bilingues de ses collaborateurs », explique Philippe Hebeisen, CEO.

Le bilinguisme de l'agence générale de Bienne, dont dépend l'agence de Lyss, lui permet de couvrir l'ensemble de la région biennoise et des communes environnantes. Proche de ses clients privés et entreprises, la Vaudoise propose un conseil et des prestations en assurances et prévoyance de première qualité en français, en allemand et en italien au travers de son vaste réseau d'agences dans toute la Suisse.

Forum du bilinguisme

Décerné par le Forum du bilinguisme, le Label certifie les entreprises et institutions qui évoluent dans un cadre bilingue et utilisent régulièrement le français et l'allemand (ainsi que le suisse allemand), aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Lancé d'abord à Bienne, le rayon d'action du Label s'étend désormais à l'ensemble de la région biennoise, aux cantons de Berne, de Fribourg et du Valais ainsi qu'à d'autres régions bilingues de Suisse.

Ce communiqué de presse est disponible surwww.vaudoise.ch.

Pour tout complément d'information Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46,cmorgenthaler@vaudoise.ch