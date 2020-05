Vaudoise Assurances : passation de pouvoir à la tête du Groupe

Philippe Hebeisen et Jean-Daniel Laffely. Photo : Anoush Abrar.

La passation de pouvoir a lieu ce mardi 12 mai 2020 dans le cadre d'une cérémonie retransmise par vidéo à l'intention des collaboratrices et des collaborateurs de la Vaudoise. Philippe Hebeisen, CEO sortant et désormais administrateur, et Jean-Daniel Laffely, nouveau directeur général et CEO, ont tenu à adresser un message personnel aux employés du Groupe malgré la situation particulière actuelle.

Philippe Hebeisen

Philippe Hebeisen a étudié le droit à l'Université de Lausanne. Après une première expérience à l'Office suisse d'expansion commerciale, à Zurich, il a rejoint la Genevoise Assurances en 1986 où il a exercé la fonction de secrétaire général puis de directeur du département Clientèle privée. En 1999, il entre à la direction de la Vaudoise et se voit confier la mission de créer le département Entreprises, avant de reprendre la direction du département Marketing & Réseaux, dès 2004. Il accède à la fonction de directeur général et CEO en 2009. En 2020, il est élu au conseil d'administration.

Jean-Daniel Laffely

Jean-Daniel Laffely est licencié en sciences économiques à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne. Il a rejoint le Groupe Vaudoise Assurances en 2006 en tant que Chief Risk Officer (CRO). Parallèlement à cette fonction, il a assumé la responsabilité du département Réseaux de vente en 2008 avant de diriger le département Finances et Placements depuis 2009. Promu directeur général adjoint en 2012, il a dirigé le Secteur Finances avant d'être responsable, depuis 2017, du département Finances & Projets stratégiques. Il préside également les Conseils d'administration de Berninvest AG, de Vaudoise Investment Solutions SA, et est administrateur de Vaudoise Asset Management SA, à Berne depuis 2017.

Veuillez trouver une interview de Philippe Hebeisen et Jean-Daniel Laffely en annexe de ce communiqué.

