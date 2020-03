Vaudoise Assurances passe en télétravail par mesure de précaution pour ses collaborateurs et ses clients

Lausanne, le 16.03.2020 - Compte tenu de la situation sanitaire actuelle en Suisse, la Vaudoise a décidé, par mesure de précaution, de fermer provisoirement l'accès de son Siège et de ses agences au public et de passer en mode télétravail pour la quasi-totalité de ses collaboratrices et collaborateurs depuis ce soir. Dotés d'un ordinateur portable depuis plusieurs années, ils ont la possibilité de travailler en toute mobilité. Le service à la clientèle est ainsi assuré par téléphone et par mail aux coordonnées habituelles.