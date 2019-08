Vaudoise Assurances s'aligne sur ses bons résultats semestriels de 2018

Zurich (awp) - Vaudoise Assurances a bouclé les six premiers mois de l'année sur un bénéfice net consolidé et des recettes stables en comparaison annuelle, malgré un recul du chiffre d'affaires dans l'assurance vie. Le groupe compte clôturer 2019 au même niveau que l'année précédente et n'exclut pas la poursuite d'acquisitions dans des métiers complémentaires.

Le bénéfice net consolidé s'est affiché en légère hausse de 1,1% à 74,8 millions de francs suisses, et les recettes semestrielles, de 0,9% à 805,7 millions, selon un communiqué publié jeudi.

"Nous ne sommes pas loin du record de résultats semestriels" a commenté Jean-Daniel Laffely, directeur financier, à AWP jeudi. Ce dernier a ajouté que la hausse de 4% des fonds propres à 1,9 milliard de francs suisses au 30 juin est un indicateur "extrêmement" important, d'autant que "les dividendes et excédents aux assurés sont versés au cours de cette période".

Dans la branche d'assurances non-vie, la progression des primes émises de 4,5% a été nettement supérieure au marché suisse (+2,4%). "C'est une performance que nous répétons depuis dix ans", a indiqué M. Laffely. Elle est à mettre au compte du travail du réseau de distribution et de celui des courtiers d'agence de taille moyenne à inférieure "qui ont enregistré des hausses de chiffres d'affaires très soutenues".

La Suisse alémanique a connu la plus forte progression (+8%) grâce à une bonne performance dans les branches d'assurance de personnes et de patrimoine. "Il y a une volonté de développement de cette région, sans compter que l'on part de montants plus faibles." La dynamique est tout autant positive en Suisse romande mais "plus contrôlée". "Notre place sur le marché des assurances de personnes était déjà importante, par ailleurs, nos assainissements ont modéré la croissance sur ce marché."

En matière de sinistralité, "il est important d'avoir un regard rétrospectif sur quatre ans du ratio combiné" - rapport entre les primes encaissées et les dédommagements versés -, a poursuivi Jean-Daniel Laffely. Celui de 90,6% au premier semestre de 2018 relevait presque d'un effet exceptionnel. Celui du premier semestre 2019 à 93,5% s'est révélé largement inférieur aux années 2016 et 2017.

Phase de transition

Dans ses activités d'assurance vie, la compagnie a subi un recul de 39,1% des primes émises brutes à 39,1 millions de francs suisses. Vaudoise a renoncé, tout comme en 2017, à commercialiser une nouvelle tranche de son produit à primes uniques Trendvalor en raison de conditions de marché défavorables. Le directeur financier reste toutefois confiant quant à l'atteinte des objectifs sur les primes périodiques. Par ailleurs, l'offre en produits à taux technique garanti a été freinée depuis 2015.

Dans un commentaire, Vontobel a souligné que les résultats de Vaudoise étaient "en ligne avec leurs attentes" et relevé que la forte baisse des primes d'assurance-vie n'était pas nécessairement pertinente sur une période de six mois".

A compter de l'assemblée générale de 2020, M. Laffely deviendra directeur général de Vaudoise Assurances. "Nous sommes dans une phrase de transition évolutive avec Philippe Hebeisen, actuel directeur général" a-t-il indiqué. "Nous avons déjà décidé de réaliser une refonte importante de nos systèmes d'information et nous conservons un certain appétit pour des acquisitions dans des métiers complémentaires au nôtre."

"Je suis relativement neutre sur les six prochains mois, a estimé le directeur financier, le revenu annualisé sera de l'ordre de celui de l'année passée." Le groupe maintient également ses prévisions de croissance dans les assurances non-vie pour 2019.

A 14h20, Vaudoise Assurances évoluait en hausse de 0,8% à 514 francs suisses, dans un SPI à +0,77%.

