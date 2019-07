Vaudoise: Christoph Borgmann futur CFO après l'assemblée générale de 2020

Zurich (awp) - Le groupe Vaudoise Assurances a d'ores et déjà désigné le successeur de l'actuel directeur financier (CFO) Jean-Daniel Laffely. A partir de l'assemblée générale de 2020, Christoph Borgmann reprendra le poste de CFO, alors que M. Laffely deviendra lui directeur général (CEO) du groupe, a indiqué l'assureur jeudi soir.

Le futur CFO rejoindra la Vaudoise au 1er novembre prochain et intégrera le comité de direction dès le 1er janvier 2020.

M. Borgmann est titulaire d'un doctorat en finance et d'une "Executive Education" de l'université de Harvard. Il a notamment exercé les fonctions de CFO et de directeur opérationnel (COO) et technologique (CTO) en Allemagne et en Suisse pour un "grand groupe d'assurance suisse", dont Vaudoise n'a pas dévoilé pas le nom.

Cité dans le communiqué, le président du conseil d'administration Paul-André Sanglard a relevé que le futur CFO "apportera à la Vaudoise d'excellentes compétences techniques en matière financières et sera à même de contribuer au développement de la stratégie du groupe par sa très bonne compréhension globale des enjeux actuels d'une compagnie d'assurance".

