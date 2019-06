Vaudoise : depuis 10 ans sur les routes du Tour de Suisse

Lausanne, le 04.06.2019 - LaVaudoise prend le départ du Tour de Suisse pour la dixième année consécutive. Un riche programme a été concocté pour l'occasion. Sur le podium, les ex-Misses Suisse Dominique Rinderknecht et Linda Fäh recevront durant les week-ends les renforts de Fabian Cancellara pour remettre le maillot aux vainqueurs et animer le stand de la Vaudoise.

D'abord Sponsor Officiel avant d'avoir l'honneur de remettre le maillot jaune en tant que Presenting Sponsor, la Vaudoise est heureuse de sillonner les routes helvétiques pour la dixième année consécutive. Le Tour représente une magnifique occasion de relier le vaste réseau d'agences de la Vaudoise et de partager un moment festif avec les spectateurs et les passionnés de la petite reine. « L'engagement de la Vaudoise sur le Tour depuis dix ans nous permet d'aller à la rencontre du public et de nos clients dans toute la Suisse », explique Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise Assurances.

Une équipe de choc pour le stand de la Vaudoise

Sur le stand de la Vaudoise dans le village d'arrivée, les visiteurs pourront prendre part à des défis avec Linda Fäh et Dominique Rinderknecht. Compétiteur dans l'âme, Fabian Cancellara viendra également se mesurer au public et se prêter au jeu des séances de dédicaces et de photos. Sur la ligne d'arrivée, les performances de la troupe de danseurs Focus Dance Crew, demi-finaliste de l'émission La Suisse a un Incroyable Talent, mettront les spectateurs dans une ambiance festive avant l'arrivée des coureurs. De nombreuses animations complètent ce panel.

Publications exclusives sur les réseaux sociaux

Cette année encore, la Vaudoise proposera au public de suivre le Tour 2019 sur les réseaux sociaux et d'en découvrir les coulisses : interviews exclusives et originales avec Fabian Cancellara et photos insolites seront publiées sur les comptes Facebook et Instagram de la Vaudoise.

Pour tout complément d'information Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46,cmorgenthaler@vaudoise.ch