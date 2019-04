Vaudoise : l'agence générale d'Argovie inaugure ses nouveaux bureaux réaménagés

Dans le but de renforcer sa présence en Argovie et sa proximité avec ses clients afin de répondre encore mieux à leurs besoins, l'agence générale d'Argovie accueille dès à présent sa fidèle clientèle dans ses locaux modernes et rénovés. Andy Siegenthaler peut compter sur les compétences et l'expertise de ses collaborateurs afin de proposer des solutions et des prestations d'assurance et de prévoyance individualisées.

Lors de la fête d'inauguration, les invités pourront visiter les locaux réaménagés. Le saxophoniste argovien Rafael Baier accompagné de son partenaire se chargeront de l'animation musical.

Andy Siegenthaler, agent général

Depuis 2013, Andy Siegenthaler conseille avec succès la clientèle privée et entreprises à Aarau.

«Je suis fier de m'engager depuis bientôt 6 ans pour cette compagnie coopérative et pour les clients de la Vaudoise dans la région d'Argovie», a déclaré Andy Siegenthaler.

La Vaudoise est présente depuis plus de 40 ans à Aarau et emploie une quarantaine de collaboratrices et collaborateurs en Argovie. Les agences de Baden, Fricktal, Wohlen et Zofingue sont rattachées à l'agence générale d'Argovie.

Les représentants des médias sont cordialement invités à la réception officielle le 11 avril 2019 à 18h00. Merci de bien vouloir vous annoncer par e-mail auprès de Monsieur Siegenthaler à asiegenthaler@vaudoise.ch.

Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d'apprentis.