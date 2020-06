Vaxart, Inc. : sélectionnée par le gouvernement 0 26/06/2020 | 14:50 Envoyer par e-mail :

Vaxart est une société biotechnologique de stade clinique. Cotée au Nasdaq, elle développe des vaccins sous forme de comprimés oraux. Elle a récemment lancé un programme visant à créer un vaccin contre le coronavirus. Elle vient d'annoncer que son vaccin avait été sélectionné pour participer à une étude sur des primates non humains. L'étude est organisée et financée par l'opération Warp Speed. Il s'agit un programme interinstitutions lancé par le gouvernement américain et dont l'objectif est la production de 300 millions de vaccins contre le coronavirus, d'ici 2021. Doté d'un budget de plusieurs milliards de dollars, il s'agit d'un réel tremplin pour les entreprises biopharmaceutiques. Andrei Floroiu, le PDG de Vaxart, s'est dit "très heureux d'être l'une des rares sociétés sélectionnées", tout en soulignant l'avantage logistique que représente un vaccin oral. Les investisseurs ont également montré leur enthousiasme, permettant au titre de progresser de près de 75% à 10.95USD avant l'ouverture.

