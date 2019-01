Vectura Group PLC : un début d'année boursier en trombes

"Le groupe s'attend à ce que son chiffre d'affaires soit conforme aux attentes, tandis que son Ebitda sera significativement au-dessus des anticipations du consensus". Compte tenu du marasme boursier actuel, la mise à jour positive des objectifs de Vectura est particulièrement bien accueillie à Londres, où le titre gagne plus de 10%. Le laboratoire britannique spécialisé dans les produits pharmaceutiques à inhaler et les inhalateurs indique que cette rentabilité plus élevée que prévu repose à la fois sur ses efforts de productivité, sur de meilleures marges et sur un mix-produits plus favorable.Vectura mène de front plusieurs développements seule ou en partenariat avec Hikma , Sandoz ( Novartis ), Pulmatrix ou Ablynx ( Sanofi ). Sa trésorerie au 31 décembre dernier avoisinait les 108 millions de livres. Le titre gagnait 10,3% à 78,10 GBp en matinée.