Veeva Systems Inc. : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières (USD) CA 2020 1 065 M EBIT 2020 404 M Résultat net 2020 294 M Trésorerie 2020 1 483 M Rendement 2020 - PER 2020 79,9x PER 2021 72,7x VE / CA2020 19,2x VE / CA2021 15,8x Capitalisation 21 957 M Prochain événement sur VEEVA SYSTEMS INC. 25/11/19 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 175,22 $ Dernier Cours de Cloture 148,37 $ Ecart / Objectif Haut 34,8% Ecart / Objectif Moyen 18,1% Ecart / Objectif Bas 1,10% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Peter P. Gassner Chief Executive Officer & Director Tom Schwenger President & Chief Operating Officer Gordon Ritter Chairman Timothy Stephen Cabral Chief Financial Officer Doug Ostler Vice President-CRM Products & Technology