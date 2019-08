Veeva : 50 entreprises choisissent Veeva Vault CTMS pour moderniser la gestion de leurs essais cliniques

Vault CTMS unifie les informations et les processus cliniques de bout en bout pour une plus grande visibilité pendant tout le cycle de vie des essais

Davantage de sociétés unifient leurs données, leurs contenus et leurs processus mondiaux sur toutes leurs opérations cliniques grâce à Veeva Vault CTMS. En moins d’un an, le nombre de clients de Vault CTMS a doublé pour s’élever à 50, révélant ainsi l’évolution continue du secteur vers l’adoption de l’application dans le cloud avancée de Veeva Systems (NYSE : VEEV) pour améliorer la performance de leurs essais.

« Les systèmes de gestion d'essais cliniques (clinical trial management system, CTMS) sont un domaine très complexe dont les progrès ont été limités pendant plusieurs décennies du fait d’un manque d’innovations, » a déclaré Henry Galio, directeur senior pour Veeva Vault CTMS. « Veeva Vault CTMS répond au besoin important de l’industrie d’une solution moderne pour rationaliser les opérations et mener des essais avec plus d’efficience et d’efficacité. »

Vault CTMS fournit aux organisations une source complète d’informations sur les essais afin de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes sur toute la durée d’une étude. « Notre CTMS précédent était difficile à configurer et à utiliser, » a commenté Eric Hanson, directeur de l’informatique chez SCRI. « Veeva Vault CTMS est un système moderne facilement configurable avec des fonctionnalités avancées, qui nous permet d’accroître l’engagement de l’équipe d’étude et améliore le délai de publication des rapports, tout en éliminant les processus manuels. »

Vault CTMS fait partie de la Suite clinique Veeva Vault, la première suite d’applications de l’industrie pour l’EDC, le codage, la gestion des données, le CTMS, l’eTMF, et les démarrages d’études sur une unique plateforme dans le cloud. La suite clinique Vault permet aux entreprises d’éliminer les compartimentages des systèmes et d’unifier la gestion des données cliniques et les opérations cliniques.

Par ailleurs, Veeva a annoncé de nouvelles capacités dans Veeva Vault RIM pour les appareils médicaux et les diagnostics. Consultez le communiqué de presse d'aujourd'hui pour en savoir plus.

Découvrez-en davantage sur Vault CTMS lors du Sommet Recherche et Développement de Veeva, qui se tiendra du 8 au 10 septembre à Philadelphie, en Pennsylvanie. L’événement est ouvert aux clients de Veeva ainsi qu’aux invités conviés. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/R&Dsummit.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault CTMS, rendez-vous sur : veeva.com/eu/CTMS

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_EU sur Twitter : twitter.com/veeva_EU

Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/veevasystems

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 775 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires, en particulier dans l’industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces énoncés prospectifs à l’avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 30 avril 2019. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190828005809/fr/