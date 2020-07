Veeva : BASF, Colgate-Palmolive, Estée Lauder et Unilever figureront parmi les principaux intervenants lors du Sommet mondial 2020 de Veeva sur la qualité et les règlementations

Les plus grandes entreprises mondiales de biens de consommation, de produits chimiques et de cosmétiques se rassembleront pour discuter des stratégies et des meilleures pratiques permettant d’améliorer la transparence, l’efficacité et la conformité tout au long du cycle de vie des produits

Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd’hui les principaux intervenants du Sommet mondial 2020 de Veeva sur la qualité et les règlementations (2020 Veeva Quality & Regulatory Global Summit). Des dirigeants de certaines des plus grandes entreprises mondiales de biens de consommation, de produits chimiques et de cosmétiques, parmi lesquelles BASF, Colgate-Palmolive, Estée Lauder, L’Oréal, Pierre Fabre, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser et Unilever, exposeront comment ils modernisent les processus de gestion de la qualité et transforment les opérations réglementaires.

L’événement virtuel se tiendra du 19 au 22 octobre et comprendra 20 présentations et tables rondes avec plus de 30 experts de la qualité, de la réglementation, du droit et des TI d’Amérique du Nord et d’Europe. Des visionnaires d’industries réglementées partageront leurs stratégies et leurs tactiques pour améliorer les processus de qualité, de réglementation et de marketing tout au long du cycle de vie des produits. Parmi ces interventions :

Estée Lauder, Procter & Gamble et SEQENS discuteront des stratégies mises en œuvre dans les opérations informatiques, de qualité et réglementaires pour assurer une plus grande résilience et maintenir la conformité.

BASF et L’Oréal partageront leur manière de réagir face aux conditions changeantes du marché tout en restant compétitives et conformes en termes de qualité, de réglementation, et de gestion des produits et processus.

IFF, L’Occitane, et Procter & Gamble souligneront comment la demande des consommateurs pour des produits sûrs et durables a rapproché les industries et les chaînes d’approvisionnement afin d'assurer une meilleure gestion des affirmations publicitaires, de la conformité, de la traçabilité et des économies circulaires.

« Nous nous réjouissons d’accueillir un groupe diversifié de leaders d’opinion sectoriels partageant leur expertise avec leurs pairs des industries des biens de consommation, des produits et des cosmétiques », a déclaré Frank Defesche, directeur général et vice-président principal chez Veeva. « Les participants acquerront de nouvelles connaissances qui leur permettront d’aligner les priorités commerciales et informatiques, de moderniser les processus de gestion de la qualité, de transformer les opérations réglementaires et de rationaliser la gestion mondiale des affirmations publicitaires. »

En plus des séances principales, les participants pourront choisir parmi 14 séances parallèles pilotées par les clients portant sur la qualité, les réglementations, la gestion des affirmations publicitaires et les technologies de l’information. Ces séances parallèles couvriront des sujets tels que le soutien à la continuité des activités, le repositionnement de la qualité en tant que moteur de croissance stratégique et la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer la collaboration avec les fournisseurs.

L’événement est gratuit pour les clients de Veeva ainsi que pour les professionnels de la qualité, de la réglementation, du droit et de l’informatique. Pour en savoir plus, pour vous inscrire, et pour consulter le programme complet du Sommet, rendez-vous sur industries.veeva.com/Summit.

À propos de Veeva pour les secteurs des cosmétiques, des biens de consommation et des produits chimiques

Fondé en 2007, Veeva Systems est un fournisseur mondial de solutions logicielles basées dans le cloud. Nous aidons les équipes qualité, réglementaires et commerciales des secteurs des cosmétiques, des biens de consommation et des produits chimiques à unifier les processus, données et documents déconnectés. Ce faisant, nous aidons nos clients à supprimer les inefficiences afin qu’ils puissent offrir plus rapidement sur le marché des produits innovants de haute qualité, sans faire de compromis en matière de conformité. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, consultez le site industries.veeva.com.

Pour plus d’informations sur les solutions de Veeva destinées à l’industrie mondiale des sciences de la vie et sur les plus de 875 clients qu’elle dessert, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde à des entreprises émergentes de biotechnologie, visitez veeva.com/eu.

