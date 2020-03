Veeva : Data Cloud va offrir une nouvelle approche des données du patient et du prescripteur

Veeva apportera, d’ici la fin de l’anné, de l’innovation, de l’ouverture et du choix sur le marché des États-Unis, et ensuite dans d’autres pays

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que Veeva Data Cloud allait soutenir l’industrie en introduisant une plus grande innovation et davantage de choix sur le marché des données. Veeva Data Cloud inclura des offres de données longitudinales de patient et de prescripteur qui couvriront les canaux de distribution de la vente au détail et des spécialités, adaptées à l’origine à des cas d’utilisation commerciale tels que la planification de lancement, la segmentation des patients, les analyses commerciales, l’IA, la conception de territoires, le ciblage, et la rémunération incitative.

Asaf Evenhaim, PDG de Crossix, dirige le développement de Veeva Data Cloud. Veeva Data Cloud est alimenté par la plateforme de données Crossix, une plateforme technologique de classe mondiale bâtie pour le développement et la livraison de données de patients et d’analyses à grande échelle. La plateforme de données Crossix combine la technologie, le processus de protection de la confidentialité, et des ensembles de données sur la santé en constante expansion. Veeva Data Cloud aura les mêmes accords d’agrément ouverts et conviviaux que ceux qui existent aujourd’hui pour d’autres solutions de données Veeva comme Veeva OpenData.

« L’industrie des sciences de la vie a besoin d’une approche nouvelle plus moderne des données du patient et du prescripteur, » a déclaré Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva. « Nous visons à apporter de l’innovation et du choix sur le marché ainsi qu’une approche ouverte centrée sur la réussite du client. »

La solution de données longitudinales de patient et de prescripteur de Veeva Data Cloud pour le marché des États-Unis devrait être disponible en décembre 2020 et elle se concentrera principalement sur les canaux de distribution spécialisés. Des offres pour des pays supplémentaires suivront dans les années à venir, rendues possibles grâce à une combinaison de développement de produits, de partenariats industriels, et d’acquisition de Veeva.

Apprenez-en plus sur Veeva Data Cloud au Sommet Veeva le 9 juin 2020. Inscrivez-vous à l’avance à l’événement virtuel et restez informé des détails du programme sur la page veeva.com/Summit.

Toutes les conséquences financières escomptées de Veeva Data Cloud ont été intégrées dans les orientations financières du 3 mars 2020 et les objectifs financiers 2025 parus le 2 octobre 2019.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 850 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

À propos de Crossix Solutions, une entreprise Veeva

Pionnier des données, de la confidentialité et des analyses de patients, Crossix exploite, de manière très confidentielle, la technologie la plus avancée du secteur pour connecter des données exhaustives liées et non liées à la santé qui couvrent plus de 300 millions de vies. La société fournit des données et des connaissances à plus de 200 marques parmi les 20 premières sociétés pharmaceutiques ainsi que des systèmes de santé, des pharmacies, et des marques de bien-être de premier plan. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter crossix.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles, y compris la capacité de Veeva de compléter et de sortir l’offre Data Cloud pour les États-Unis dans la période spécifiée, la capacité de Veeva d’étendre le champ d’application de l’offre Data Cloud et des juridictions couvertes par l’offre Data Cloud, la demande du marché et l’acceptation de Veeva Data Cloud et les offres de données de Veeva, les résultats de l’utilisation de Veeva Data Cloud et les offres de données de Veeva, la disponibilité des données de patient et de prescripteur, et les conditions commerciales générales, y compris l’environnement concurrentiel dans lequel Veeva opère et dans le secteur des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’impacter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2019. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

® 2020 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200326005645/fr/