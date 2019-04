Veeva : L'activité de santé de Merck se standardise à l'échelle mondiale sur Veeva CRM pour améliorer l'exécution commerciale sur tous les canaux

L'expansion dans la région EMOA fait suite à la réussite commerciale de Veeva CRM en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que l'activité de santé de Merck avait sélectionné Veeva CRM pour améliorer son efficience opérationnelle et son efficacité commerciale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). S'appuyant sur le partenariat pluriannuel avec Veeva et suite à sa réussite en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, l'activité se standardise désormais à l'échelle mondiale avec la solution multicanale Veeva CRM.

Outre la solution clé Veeva CRM, l'activité de santé de Merck généralise l'utilisation de Veeva CLM, Veeva CRM Approved Email, et Veeva CRM MyInsights à travers le monde. Ces solutions permettront à l'activité de délivrer une expérience client fluide sur tous les canaux, notamment les rencontres directes, les courriers électroniques et le Web.

« Le fait de comprendre nos clients et de leur délivrer la bonne information au moment opportun via le canal approprié constitue un élément clé de notre stratégie commerciale », a déclaré Chetak Buaria, responsable mondial de l'excellence commerciale de l'activité de santé chez Merck. « Nous procédons à une unification sur une solution mondiale unique de GRC afin de concrétiser cette vision avec Veeva qui constitue notre partenaire mondial de confiance. »

« Veeva s'engage à aider les sociétés des sciences de la vie à collaborer efficacement avec les professionnels de santé », a déclaré Paul Shawah, vice-président principal de Veeva Commercial Cloud. « Nous sommes fiers de nous associer à l'activité de santé de Merck dans le cadre de son importante mission visant à mettre sur le marché des médicaments innovants. »

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva dessert plus de 700 clients, qu’il s’agisse des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales ou de sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

À propos de Merck

Merck, société scientifique et technologique leader, exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Près de 52 000 employés s'efforcent chaque jour d'influencer positivement la vie de plusieurs millions de personnes, en créant des manières de vivre plus gaies et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition génique ou de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus délicates pour favoriser l'intelligence des dispositifs, la société intervient partout. En 2018, Merck a généré un chiffre d’affaires de 14,8 milliards EUR dans 66 pays.

Chez Merck, l'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont contribué de manière essentielle aux avancées technologiques et scientifiques. C'est ainsi que Merck prospère depuis sa création en 1668. La famille fondatrice demeure à ce jour le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque de Merck. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où les secteurs commerciaux de Merck opèrent sous les noms d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie, et d'EMD Performance Materials.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l’acceptation par le marché, des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires, en particulier dans l’industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces énoncés prospectifs à l’avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-K pour la période close le 31 janvier 2019. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

