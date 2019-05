Veeva : La division Merck Healthcare inaugurera le Sommet Veeva R&D, Europe

Plus de 500 professionnels et experts du secteur des sciences de la vie présenteront les avancées destinées à l’accélération du développement des produits

Veeva Systems (NYSE : VEEV) organisera le Sommet Veeva R&D 2019, Europe, du 11 au 13 juin à Barcelone, qui réunira les sociétés des sciences de la vie les plus innovantes au monde. Ce quatrième événement annuel fera intervenir plus de 30 orateurs issus des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales et sociétés biotechnologiques émergentes, notamment AstraZeneca, Bayer, Horizon et UCB. Les discours inauguraux et les sessions de groupe présenteront les toutes dernières avancées dans le cadre de l’unification des systèmes et des processus en matière clinique, réglementaire et qualitative, pour un développement plus rapide des produits.

Le Dr Jacques Mascaro, vice-président principal et responsable des affaires réglementaires et de la qualité R&D au sein de la division Healthcare du Groupe Merck, est l’intervenant inaugural phare de l’événement cette année. Il partagera la vision de la division Merck Healthcare consistant à rationaliser les processus de développement de médicaments, grâce à des suites unifiées et connectées d’applications en matière de recherche et développement.

Le programme de cette année prévoit également 28 sessions sur l’optimisation de la performance des essais, la modernisation de la gestion de la qualité, et la transformation des opérations réglementaires. Parmi ces sessions :

AstraZeneca présentera les meilleures pratiques de modernisation des opérations cliniques et de rationalisation de l’exécution des essais, à travers une suite unifiée d’applications.

présentera les meilleures pratiques de modernisation des opérations cliniques et de rationalisation de l’exécution des essais, à travers une suite unifiée d’applications. Novo Nordisk expliquera comment la société est parvenue à moderniser et simplifier un paysage de systèmes fragmentés pour la gestion des contenus contrôlés, éliminant ainsi les risques informatiques, tout en créant une plus grande valeur d’entreprise.

expliquera comment la société est parvenue à moderniser et simplifier un paysage de systèmes fragmentés pour la gestion des contenus contrôlés, éliminant ainsi les risques informatiques, tout en créant une plus grande valeur d’entreprise. GE Healthcare évoquera les enseignements tirés de la transformation réglementaire, qu’il s’agisse de l’amélioration du processus de planification, de la rationalisation des processus d’entreprise transversaux, ou encore de la mesure du succès.

Le Sommet Veeva R&D 2019, Europe, est sponsorisé par Accenture, Deloitte, NNIT, Valiance, CGI, Eagle Productivity Solutions, fme AG, PwC Germany, SDL, BASE life science, Epista Life Sciences, Ideagen, INCONSULT, Kinapse, et LPW Training.

L’événement est ouvert aux clients de Veeva ainsi qu’aux invités conviés. Pour en savoir plus, vous inscrire, et consulter le programme, rendez-vous sur veeva.com/EUSummit.

Informations complémentaires

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva dessert plus de 700 clients, qu’il s’agisse des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales ou de sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

