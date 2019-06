Veeva : Le sommet Veeva R&D 2019 Europe présentera les progrès réalisés pour accélérer le développement des produits

Veeva Systems (NYSE : VEEV) :

De quoi s'agit-il :

Veeva Systems (NYSE : VEEV) organisera le sommet Veeva R&D 2019, Europe pour plus de 600 professionnels des sciences de la vie et experts industriels de plus de 145 sociétés inscrites pour participer, ce qui en fait le plus grand sommet Veeva R&D en Europe à ce jour. Les discours inauguraux et les sessions de groupe présenteront les toutes dernières avancées pour l’unification des systèmes et des processus en matière clinique, réglementaire et qualitative, pour un développement plus rapide des produits.

Intervenants principaux :

Le Dr Jacques Mascaro, vice-président principal et responsable des affaires réglementaires et de la qualité R&D au sein de l'activité Soins de santé du Groupe Merck

Le professeur Mike Stroud OBE, explorateur et expert en santé humaine dans des conditions extrêmes, qui est reconnu pour ses expéditions record avec Sir Ranulph Fiennes

Chris Moore, président de Veeva Europe

Sessions et thèmes :

L'événement offrira 34 sessions avec plus de 50 orateurs, y compris les plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales et des sociétés biotechnologiques émergentes, telles que Bayer, Horizon et UCB. Des sessions sur l’optimisation de la performance des essais, la modernisation de la gestion de la qualité, et la transformation des opérations réglementaires, notamment :

AstraZeneca présentera les meilleures pratiques de modernisation des opérations cliniques et de rationalisation de l’exécution des essais, à travers une suite unifiée d’applications.

présentera les meilleures pratiques de modernisation des opérations cliniques et de rationalisation de l’exécution des essais, à travers une suite unifiée d’applications. Novo Nordisk expliquera comment la société est parvenue à moderniser et à simplifier un paysage de systèmes fragmentés pour la gestion des contenus contrôlés, en éliminant ainsi les risques informatiques tout en créant une plus grande valeur d’entreprise.

expliquera comment la société est parvenue à moderniser et à simplifier un paysage de systèmes fragmentés pour la gestion des contenus contrôlés, en éliminant ainsi les risques informatiques tout en créant une plus grande valeur d’entreprise. GE Healthcare évoquera les enseignements tirés de la transformation réglementaire, qu’il s’agisse de l’amélioration du processus de planification, de la rationalisation des processus d’entreprise transversaux, ou encore de la mesure du succès.

Date :

du 11 au 13 juin à Barcelone, Espagne

Où :

Garden Level Palau de Congressos de Catalunya

Sponsors :

Le sommet Veeva R&D 2019 Europe est sponsorisé par Accenture, NNIT, Valiance, CGI, Eagle Productivity Solutions, Ernst & Young, fme AG, PwC Germany, SDL, BASE life science, Deloitte, Epista Life Sciences, Ideagen, INCONSULT, Kinapse et LPW Training.

De qui s'agit-il :

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Soucieux d'innover, d'offrir des produits d'excellence et d'assurer le succès de ses clients, Veeva sert plus de 750 clients, notamment plus de 430 clients Veeva Development Cloud, plus de 265 clients Vault Clinical, plus de 180 clients Vault RIM, plus de 220 clients Vault Quality et plus de 180 clients utilisant les multiples applications Veeva Vault. Les clients Veeva proviennent aussi bien d'entreprises de biotechnologies émergentes que des 20 plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde, notamment Vault Clinical (12e des 20 premières), Vault RIM (7e des 20 premières) et Vault Quality (10e des 20 premières). Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Informations supplémentaires

