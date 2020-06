Veeva : Le spécialiste chevronné de la technologie, Brent Bowman, devient directeur financier de Veeva

M. Bowman apporte avec lui plus de 25 ans d’expertise de l’industrie à Veeva

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que Brent Bowman allait devenir le prochain directeur financier de la société. M. Bowman assumera le rôle de directeur financier après une période de transition d’environ 90 jours avec l’actuel directeur financier, Tim Cabral ; ce dernier ayant annoncé précédemment son intention de quitter son poste pour assumer un nouveau rôle de conseiller chez Veeva.

« Nous sommes ravis d’ajouter Brent à l’équipe de direction », a confié Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva. « M. Brent est un cadre supérieur aguerri, fort de plus de deux décennies d’expérience dans le secteur des technologies. Et surtout, M. Brent partage nos principes fondamentaux d’intégrité, de réussite client et d’excellence opérationnelle. »

« Je tiens à remercier Tim pour ses contributions à Veeva et à nos clients. Il a été un formidable partenaire et un grand ami pour moi pendant ces dix dernières années », a déclaré M. Gassner. « Nous continuerons de profiter de son leadership et des bases opérationnelles qu’il a bâties pendant toute cette période chez Veeva. »

M. Bowman apporte à Veeva plus de 25 années d’expérience d’entreprise et opérationnelle, dans le secteur des technologies, notamment concernant les logiciels, le matériel, les services et les semiconducteurs. Il rejoint Veeva depuis [24]7.ai dont il était le directeur financier depuis 2018. Au cours de sa carrière, M. Bowman a également occupé des postes de dirigeant financier chez Intel, Altera et Sun Microsystems, avec des responsabilités dans la planification et l’analyse financières, les Fusions et acquisitions, la comptabilité, les déclarations à la SEC, l’audit interne et la trésorerie.

« Je suis ravi de rejoindre Veeva et très impatient de contribuer à une entreprise connue pour sa réussite client », a commenté M. Bowman. « Quelle opportunité prometteuse que de rejoindre l’équipe de direction de Veeva et de soutenir la croissance à long terme de l’entreprise, tout en contribuant à la mission des sciences de la vie, qui consiste à améliorer et à prolonger la vie humaine. »

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 875 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques Facteurs de risque (« Risk Factors ») et Discussion et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d’exploitation (« Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations ») dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 30 avril 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

