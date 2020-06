Veeva : Les sciences de la vie accélèrent l'adoption des réunions à distance pour communiquer avec les professionnels de la santé

Veeva CRM Engage Meeting répond au besoin urgent de ce secteur pour des réunions en ligne faciles et conformes

Veeva permet au secteur d’adopter les solutions numériques pendant la COVID-19

Tirer parti des canaux numériques pour communiquer avec les professionnels de la santé (HCP) est une priorité absolue dans le secteur des sciences de la vie. Pour accélérer l’adoption des solutions numériques, un nombre croissant d'entreprises utilisent Veeva CRM Engage Meeting pour des réunions en ligne faciles et conformes. Veeva Systems (NYSE : VEEV) permet aux clients d’adopter rapidement les réunions à distance comme principal moyen d'atteindre et de communiquer avec les médecins, alors que l'accès en personne reste limité pendant la COVID-19.

Depuis mars 2020, Veeva propose Veeva CRM Engage Meeting gratuitement aux nouveaux clients pour que ceux-ci restent en contact avec les médecins. De février à mai, le nombre des réunions à distance a augmenté de plus de 50 fois, les entreprises rencontrant des centaines de milliers de professionnels de la santé en ligne.1 Plus longs et approfondis, ces échanges durent en général 22 minutes2 au lieu de 6 minutes en moyenne dans ce secteur.3

«∘Les réunions virtuelles m’offrent des communications plus efficaces avec les représentants biopharmaceutiques, et je suis impatient d’utiliser davantage cette solution à l'avenir∘», a déclaré Andrew J. Moore, MD, hématologue et oncologue au Southeast Cancer Center. « J’ai des discussions approfondies et ciblées aux moments qui conviennent le mieux, ce qui me laisse plus de temps pour prendre soin de mes patients. »

En à peine deux semaines, les clients se forment, avec l’aide de Veeva, aux fonctionnalités de Veeva CRM Engage Meeting, et les entreprises tirent immédiatement parti de l’échantillonnage à distance des médicaments, en gardant leurs fournisseurs de distribution actuels. En un peu plus d'un mois depuis sa mise à disposition, plus de 50 000 demandes d'échantillons ont été enregistrées à l'aide d'un échantillonnage à distance.

« Maintenant plus que jamais, nous devons nous connecter virtuellement avec les professionnels de la santé et offrir l'expérience en ligne qu'ils attendent », a déclaré Chris Deluzio, vice-président directeur des ventes et opérations commerciales chez Biohaven Pharmaceuticals. « Veeva nous permet de rencontrer les clients là où ils sont et de responsabiliser nos équipes sur le terrain grâce à l'interface numérique.»

Découvrez comment Veeva CRM Engage Meeting aide le secteur à adopter rapidement les solutions numériques lors du prochain Sommet Veeva en ligne des 9 et 10 juin 2020. Seuls les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement virtuel. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/Summit.

Informations supplémentaires

Connectez-vous avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/veevasystems

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 875 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires, en particulier dans l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-K pour la période close le 31 janvier 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

1 Veeva HCP Pulse. Veeva Systems. Mai 2020.

2 Veeva HCP Pulse. Veeva Systems. Mai 2020.

3 Pharma Sales Reps are Struggling – Here’s Why. BlueNovius. Mai 2018.

® 2020 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200603005978/fr/