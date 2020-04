Veeva : Novo Nordisk inaugurera le Sommet européen virtuel R&D de Veeva

Les sociétés de sciences de la vie les plus innovantes au monde présenteront les progrès accomplis pour accélérer le développement de médicaments

Veeva Systems (NYSE : VEEV) organisera le 2020 Veeva R&D Summit Europe les 19 et 20 mai comme une conférence en ligne, durant laquelle plus de 1000 professionnels et experts des sciences de la vie se réuniront pour partager les meilleures pratiques et échanger avec leurs pairs de l'ensemble du secteur. Ce sixième événement annuel fera intervenir plus de 70 orateurs issus des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales et sociétés biotechnologiques émergentes, notamment AstraZeneca, Merck KGaA, LEO Pharma, et Idorsia.

Le conférencier d'honneur du Sommet est Robin Evers, vice-président principal de Novo Nordisk, une entreprise mondiale de soins de santé spécialisée dans le diabète et d'autres maladies chroniques graves. Il exposera comment, dans ses activités de R&D, Novo Nordisk utilise des processus unifiés et connectés pour accélérer le développement des médicaments. M. Evers expliquera également comment l'industrie des sciences de la vie se mobilise pour fournir aux patients des traitements thérapeutiques dans le contexte de la pandémie mondiale actuelle.

Le programme de cette année prévoit également 40 sessions en petits groupes sur l’optimisation de la performance des essais, l’amélioration de la gestion des données cliniques, la modernisation de la gestion qualité, et la transformation des opérations réglementaires. Parmi ces sessions, figurent les présentations suivantes :

AstraZeneca : enseignements et résultats de l'unification des opérations cliniques dans 39 pays et rationalisation de l'exécution globale des essais

: enseignements et résultats de l'unification des opérations cliniques dans 39 pays et rationalisation de l'exécution globale des essais Vertex Pharmaceuticals : meilleures pratiques pour rendre plus agiles les équipes de gestion des données cliniques et planifier les protocoles des études en quatre semaines au lieu de treize

: meilleures pratiques pour rendre plus agiles les équipes de gestion des données cliniques et planifier les protocoles des études en quatre semaines au lieu de treize Merck KGaA : exposé sur leur gestion des risques et son utilisation pour améliorer constamment la qualité

: exposé sur leur gestion des risques et son utilisation pour améliorer constamment la qualité Novo Nordisk : leçons tirées de leur transformation réglementaire, notamment les défis et meilleures pratiques pour rationaliser les opérations réglementaires

Le 2020 Veeva R&D Summit, Europe est parrainé par Accenture, Base Life Sciences, Deloitte, Eagle Productivity, Epista, EY, fme, Inconsult, LPW Training, Modis, Mulesoft, NNIT, PwC, SDL, Suvoda, Syneos Health Consulting et Valiance Partners.

L’événement est ouvert aux clients de Veeva ainsi qu’aux invités conviés. Pour en savoir plus, obtenir les plus récents détails sur le programme, et pour vous inscrire à cet événement virtuel, consultez la page veeva.com/EUSummit.

Veeva a par ailleurs annoncé aujourd'hui Veeva Vault Signal, la première solution du secteur à assurer la gestion transparente des signaux depuis l'identification jusqu'à l'évaluation et l'atténuation des risques. Consultez le Communiqué de presse Veeva Vault Signal d'aujourd'hui pour en savoir plus.

Veeva a également annoncé la solution Veeva Vault Product Surveillance (surveillance des produits Veeva Vault), une nouvelle application cloud permettant de simplifier et standardiser le processus de surveillance post-commercialisation des dispositifs et diagnostics médicaux. Consultez le Communiqué de presse Veeva Vault Product Surveillance d'aujourd'hui pour en savoir plus.

