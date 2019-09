Veeva : OPKO Health adopte la solution multicanal Veeva CRM pour améliorer sa relation clients

Veeva CRM offre aux acteurs du secteur pharmaceutique les informations appropriées dont ils ont besoin pour gérer une relation client personnalisée

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui qu’OPKO Health (NASDAQ : OPK), société de diagnostic et de produits pharmaceutiques, avait sélectionné la solution multicanal Veeva CRM pour permettre aux équipes de terrain de générer des interactions pertinentes, opportunes et conformes, avec les professionnels de la santé, par le biais de canaux privilégiés. Veeva CRM offre à OPKO Health les fonctionnalités les plus avancées et une analyse complète de la clientèle.

« Veeva CRM aide nos équipes de terrain à mieux comprendre nos clients en temps réel, ce qui nous permet d’actionner plus efficacement le bon canal », a déclaré Adria Parks-Herrera, directrice marketing senior chez OPKO Health. « Adopter la solution multicanal Veeva CRM de notre fournisseur historique nous permettra d’offrir la meilleure expérience client tout en renforçant nos relations avec les professionnels de la santé. »

En plus de Veeva CRM, OPKO Health a sélectionné Veeva CLM et Veeva CRM Approved Email (Messagerie approuvée par Veeva CRM) pour des appels de vente personnalisés et des courriels conformes ; Veeva Align pour des adéquations de territoire rapides et précises, et une planification simplifiée des cycles multicanaux ; ainsi que Veeva CRM Events Management pour organiser des événements en direct, entièrement intégrés, et offrant une plus grande conformité.

« Les sociétés du secteur des sciences de la vie, des plus importantes aux sociétés biopharmaceutiques émergentes, transforment leur relation client grâce à la solution multicanal Veeva CRM », s’est réjoui David Logue, vice-président directeur de la stratégie commerciale, chez Veeva. « En optimisant leur efficacité et leur efficience, les fonctionnalités de pointe de Veeva CRM permettent à OPKO Health de promouvoir sa stratégie commerciale. »

La solution multicanal Veeva CRM fournit aux équipes commerciales les meilleures pratiques et toutes les informations clientèle requises, pour transformer la relation client tout en maintenant la conformité. Grâce à l’intégration transparente des canaux numériques et personnels, les sociétés étendent la portée de leurs activités et s’adressent à leurs clients par le canal de leur choix. Consultez notre outil infographique pour découvrir comment Veeva CRM permet aux représentants en temps réel d’en faire plus à partir de n’importe quel appareil, et depuis n’importe quel site.

À propos de OPKO Health

OPKO Health est une société de soins de santé, diversifiée. En matière de diagnostic, ses laboratoires BioReference figurent à la troisième place parmi les plus grands laboratoires cliniques du pays. GeneDx est une activité de tests génétiques en croissance rapide. Le test du cancer de la prostate, 4Kscore®, est utilisé pour confirmer un taux de PSA élevé et aider à décider des prochaines étapes, par exemple une biopsie de la prostate. Claros® 1 est une plateforme de diagnostic sur site, offrant un test de PSA total et de testostérone, approuvé par la FDA en tant que test le plus avancé en développement. Dans son portefeuille de spécialités pharmaceutiques, RAYALDEE est le premier produit à être commercialisé. La société OPKO est basée à Miami et gère des installations de recherche, de développement, de production et de distribution, dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site opko.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 775 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires, en particulier dans l’industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces énoncés prospectifs à l’avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 30 avril 2019. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

® 2019 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

