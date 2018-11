Veeva : Pierre Fabre adopte Veeva OpenData pour améliorer ses opérations commerciales

Veeva OpenData va fournir aux équipes présentes sur le terrain, à travers 22 pays, des données de références clients pour un meilleur engagement des professionnels de santé

Veeva Systems (NYSE:VEEV) a annoncé aujourd’hui que la société pharmaceutique et dermo-cosmétique Pierre Fabre a adopté le référentiel des données des professionnels et organisations de santé Veeva OpenData, afin de renforcer ses interactions avec les professionnels de santé dans le cadre de ses activités dermo-cosmétiques. Sur la base fondatrice de Veeva CRM, la société disposera désormais de données clients complètes, fiables, pour aider les visiteurs médicaux à valoriser encore davantage leurs échanges avec les professionnels de santé.

« Nous voulions que nos visiteurs médicaux, aient accès à des données clients de grande qualité, dans le monde entier » déclare Vincent Lacour, responsable du programme chez Pierre Fabre. « Veeva OpenData leur permettra de cibler les clients de façon plus efficace et de transmettre le bon message au bon moment. »

Pour l’ensemble des visiteurs médicaux présents dans 22 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie, Pierre Fabre souhaitait trouver une solution globale pour les données clients. Veeva OpenData offre aux équipes un accès facilité à des données clients de qualité et à jour, pour des interactions client plus pertinentes et efficaces. Afin de maintenir la productivité, les visiteurs peuvent soumettre des demandes de modification et création de données (DCR) directement aux équipes d’opérateurs de Veeva OpenData, qui valident et mettent à jour les DCR en quelques heures.

« Veeva répond aux demandes de modification et vérifie les mises à jour des données clients rapidement », ajoute Vincent Lacour. « Veeva OpenData garantit que nos visiteurs travaillent avec des informations fiables, pour rester productifs et en conformité avec les réglementations en vigueur tout en se focalisant sur leurs interactions avec leurs clients. »

Les organisations, des entreprises émergentes dans les biotechnologies aux plus grandes sociétés pharmaceutiques, utilisent Veeva OpenData, qui fournit un accès à environ 16 millions de professionnels et organisations de santé, dans 42 pays. Les sociétés leaders, incluant 16 des 20 premières sociétés pharmaceutiques mondiales, continuent d’opter pour Veeva OpenData, pour fournir des données exactes, en un temps record aux équipes terrain et ainsi améliorer l’engagement clients.

« Pierre Fabre est en train de mettre en place une stratégie mondiale innovante pour renforcer les relations clients dans le cadre de ses activités dermo-cosmétiques », affirme Guillaume Roussel, directeur de stratégie chez Veeva OpenData, Europe. « Veeva OpenData permettra à la force de vente un accès en temps réel à des données clients de qualité et mises à jour quotidiennement pour améliorer les opérations commerciales. »

