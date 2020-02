Veeva : Plus de 200 entreprises choisissent les applications Veeva Vault RIM pour rationaliser leurs opérations réglementaires

Les organisations tirent parti de Vault RIM pour rester en phase avec l’évolution des réglementations

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui qu’un nombre croissant de sociétés du secteur des sciences de la vie adoptaient les applications de la gamme Veeva Vault RIM Suite pour rationaliser la gestion des informations réglementaires. Plus de 200 sociétés utilisent aujourd’hui les applications Vault RIM pour moderniser leurs opérations d’affaires réglementaires, afin d’aboutir à une élaboration plus rapide des dépôts, ainsi qu’à une meilleure visibilité des processus pour une conformité accrue.

« Il est primordial de disposer des processus et systèmes appropriés pour exploiter librement les informations réglementaires au sein des fonctions et au travers des frontières », a déclaré Regina Freunscht, vice-présidente et directrice mondiale des opérations réglementaires, chez Merck Healthcare KGaA, à Darmstadt en Allemagne. « Veeva Vault RIM nous offre une application cloud moderne permettant de rationaliser les dépôts et d’améliorer la visibilité au sein des processus réglementaires mondiaux. »

Vault RIM réunit les données et les contenus réglementaires afin d’offrir aux sociétés des sciences de la vie, toutes tailles confondues, une source fiable pour les informations d’enregistrement de produits, le dépôt de documents, les dossiers publiés, ainsi que les interactions avec les autorités sanitaires. Les sociétés peuvent automatiser les flux de travail de sorte à transmettre les documents appropriés aux personnes appropriées, pour approbation, éliminant ainsi la nécessité de recourir à des systèmes multiples et aux tableurs de suivi manuel, qui ralentissent l’exécution et augmentent le risque en matière de conformité.

Veeva continue d’apporter à Veeva Vault de nouvelles innovations destinées à améliorer la manière dont les équipes travaillent ensemble. La nouvelle rédaction collaborative avec Microsoft Office de Veeva Vault permet à de multiples utilisateurs de rédiger et d’éditer simultanément des documents dans les applications de bureau Microsoft Office, directement à partir de Veeva Vault. Les équipes réglementaires peuvent désormais collaborer de manière fluide sur des documents de dépôt, pour une productivité et un contrôle améliorés.

« Les marchés mondiaux et l’évolution permanente des réglementations telles que les normes IDMP augmentent la complexité et introduisent de plus grands défis pour les équipes réglementaires qui préparent et examinent les dépôts », a indiqué John Lawrie, vice-président de Veeva Vault RIM. « Veeva s’engage à offrir une innovation continue qui aide le secteur à rationaliser la gestion des informations réglementaires et à s’adapter aux nouvelles normes réglementaires en matière de données ; ainsi, les clients bénéficient d’une plus grande flexibilité pour rester en phase avec l’évolution des réglementations. »

La gamme Veeva Vault RIM Suite comprend Vault Registrations, Vault Submissions, Vault Submissions Publishing, et Vault Submissions Archive, offrant des capacités RIM entièrement intégrées sur une seule plateforme cloud. Vault RIM fait partie de Veeva Development Cloud, une gamme unifiée d’applications destinée à l’environnement clinique, réglementaire, qualité, et sécurité, afin d’aider les organisations à orienter les processus métier de bout en bout, dans les domaines de la recherche et du développement, ainsi que de la fabrication.

Venez découvrir Vault RIM Suite lors du prochain Sommet européen de R&D, de Veeva, qui aura lieu du 18 au 20 mai 2020 à Barcelone, en Espagne. L’événement est ouvert aux clients de Veeva ainsi qu’aux invités conviés. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/EUSummit.

