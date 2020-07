Veeva : Un sondage mondial révèle l'urgence d'accélérer le processus de démarrage d'études

100 % des dirigeants cliniques estiment qu’un changement est nécessaire, dans la mesure où les processus manuels retardent l’activation des études

Le secteur se prépare à des démarrages d’essais rapides post-COVID-19

L’accélération des démarrages d’études constitue une priorité absolue pour les entreprises des sciences de la vie, d’après le rapport intitulé « Veeva 2020 Study Start-up Pulse Report & Assessing Post-COVID Readiness » (Rapport tendanciel sur le démarrage d’études et évaluation de la préparation post-COVID Veeva 2020), sondage mondial sur le démarrage d’études auprès de plus de 500 professionnels d’opérations cliniques. Les conclusions de Veeva Systems (NYSE : VEEV) indiquent une mutation à l’échelle du secteur consistant à rationaliser l’activation des études et à accélérer les essais cliniques.

Bien qu’un mouvement général soit en cours dans le secteur des sciences de la vie en vue de moderniser l’exécution des essais, la COVID-19 a déclenché un besoin encore plus fort de poursuivre les essais existants et de rendre opérationnelles de nouvelles études plus rapidement. Ces recherches indiquent que le démarrage d’études constitue un domaine offrant un potentiel significatif pour accélérer les essais, ce qui se révèle particulièrement opportun à l’heure où les promoteurs et les ORC se tiennent prêts pour une vague majeure de lancements d’essais post-COVID-19.

L’ensemble des promoteurs et ORC interrogés soulignent la nécessité d’améliorer le démarrage d’études. Presque tous (98 %) sont confrontés à des défis significatifs, dont la plupart émanent des délais au cours des premières étapes visant à lancer les essais. Parmi les principaux facteurs permettant d’améliorer le démarrage d’études figurent l’accélération des délais de démarrage (75 %) et la réduction des procédures manuelles (53 %). La majorité indique que les activités automatisées, telles que les contrats et la budgétisation, ainsi que la collecte de documents essentiels au site peuvent positivement impacter la qualité et la vitesse des essais.

Une dépendance accrue vis-à-vis d’applications qui ne sont pas adaptées à la finalité visée ralentit les essais. La majorité (81 %) utilise des tableurs pour gérer le démarrage d’une étude, et près de la moitié utilise d’autres applications qui ne sont pas spécialement conçues pour ce domaine, telles qu’eTMF et CTMS.

La plupart des promoteurs et des ORC utilisent une combinaison de tableurs et d’applications multiples — qui ralentissent non seulement les démarrages d’études, mais qui créent également un cloisonnement entre les systèmes et les processus. Plus le nombre d’outils utilisés est important, plus les sociétés déclarent un nombre important de défis liés au démarrage d’études. Le secteur prend néanmoins des mesures, un quart des répondants adoptant des applications destinées au démarrage d’études afin de rationaliser les essais.

« L’activation d’une étude constitue l’un des domaines de développement de médicaments nécessitant le plus de temps et de ressources, c’est pourquoi les entreprises travaillent sans relâche pour éliminer les délais de démarrage et minimiser les risques en aval à chaque étape majeure de l’étude », a déclaré Ashley Davidson, directrice principale de Veeva Vault Study Startup. « C’est d’autant plus important dans la mesure où le secteur se livre à une course pour rattraper les échéances des essais qui ont été perturbées par la COVID-19. »

Le « Veeva 2020 Study Start-up Pulse Report » explore les progrès du secteur des sciences de la vie en matière de rationalisation du démarrage d’études, en réunissant les expériences et les opinions de plus de 500 professionnels d’opérations cliniques à travers le monde. L’objectif des recherches consiste à comprendre les moteurs, les obstacles et les avantages liés à la modernisation des systèmes et processus cliniques afin d’accélérer les essais, et fournit un aperçu à l’échelle du secteur sur l’adoption des technologies destinées au démarrage d’études. Consultez le rapport complet à l'adresse veeva.com/eu/StudyStartupReport.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 875 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200723005993/fr/