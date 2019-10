Veeva : Une enquête mondiale révèle que les ORC sont en train de mettre en œuvre des changements majeurs pour accélérer les essais cliniques

Les ORC éliminent les processus manuels et modernisent les systèmes afin de rationaliser l’échange d’informations et d’accélérer le démarrage des études

Les organisations de recherche sous contrat (ORC) sont en train de réaliser des progrès significatifs afin d’aider l’industrie à améliorer les performances des essais cliniques, selon les conclusions du rapport intitulé « Veeva 2019 Unified Clinical Operations Survey: Annual CRO Report », l’une des plus importantes enquêtes jamais réalisées auprès de professionnels spécialisés dans les opérations cliniques à l’échelle mondiale. Les conclusions de Veeva Systems (NYSE : VEEV) révèlent que les ORC sont en train d’éliminer les processus manuels et de moderniser des éléments essentiels du déroulement des essais cliniques afin d’améliorer la collaboration entre partenaires et la performance des études.

Rationaliser la collaboration au cours des essais

Toutes les ORC interrogées ont souligné la nécessité de rationaliser l’échange d’informations entre partenaires d’une même étude. À l’heure actuelle, les ORC partagent les données d’essai et les documents avec les sponsors et les sites de multiples façons, mais surtout de manière manuelle. Le courrier électronique est la principale méthode utilisée par les ORC pour échanger des informations avec les sites et les sponsors mais la plupart s’appuient encore sur les envois papier et le partages de fichiers.

Les ORC déclarent que l’échange d’informations tel qu’il existe à l’heure actuelle pose des problèmes majeurs en matière de suivi et de création de rapports (71 %), et qu’on rencontre souvent le cas de documents mal classés ou manquants (59 %) ainsi qu’une foule d’autres problèmes qui restreignent la collaboration et la conformité.

De ce fait, les ORC sont en train d’amorcer des changements visant à simplifier l’échange d’informations avec leurs partenaires d’étude, ce qui devrait leur apporter d’importants avantages, parmi lesquels une réduction des processus manuels (selon 77 %), une collaboration rationalisée (selon 65 %), une amélioration de la qualité des études (selon 64 %) et une exécution plus rapide des études (selon 64 %).

Accélérer le démarrage des études

Le démarrage des études représente l’une des phases les plus gourmandes en ressources des essais cliniques et c’est dans cette phase que l’opportunité est la plus grande de gagner en efficacité et en rapidité. Toutes les ORC rencontrent des difficultés importantes lors du démarrage des études, et plus des trois quarts utilisent des feuilles de calcul pour gérer cette phase.

Durant la phase de démarrage des études, la sous-traitance et la budgétisation des sites représentent le problème le plus cité et celui qui se répand le plus. La majorité des ORC (70 %) affirment que c’est là leur principal défi, lequel est en hausse de 11 points de pourcentage depuis 2018. C’est également l’un des principaux moteurs de changement.

Pour la plupart (80 %), une phase de démarrage d'études plus rapide représenterait aussi un moteur déterminant de changement. Les majorités pensent que moins de feuilles de calcul et de processus manuels (60 %), qu’une collaboration plus aisée avec les sponsors et les sites (55%), et qu’une meilleure planification des ressources (55 %) accéléreraient également la phase de démarrage des études.

Adoption plus importante des applications cliniques avancées

Les ORC adoptent davantage de technologies cliniques pour éliminer les processus manuels et améliorer la performance opérationnelle. L’utilisation des systèmes RTSM, eTMF et CTMS a connu la plus forte augmentation depuis 2017. De plus, davantage d’ORC que de sponsors adoptent des applications de démarrage d’études conçues à cet effet pour accélérer les durées des cycles (35 % des ORC contre 23 % des sponsors).

Le remplacement des processus manuels par la technologie pour des fonctions spécifiques a créé des gains d’efficacité, mais il a également fait apparaître des vases clos. L’intégration (73 %) et la création de rapports faisant intervenir une multitude d’applications (64 %) sont les deux principaux problèmes signalés résultant des applications en vases clos.

Les ORC citent la nécessité de rationaliser les processus et systèmes cliniques fragmentés afin d’améliorer l’exécution des études. Toutes les ORC déclarent qu’il est nécessaire d’unifier les applications cliniques (100 %). Une visibilité et une supervision améliorées (74 %), des essais plus rapides (68 %) et une collaboration plus étroite entre parties prenantes (63%) sont les principaux éléments à unifier.

« À l’échelle du secteur, les ORC sont à l’origine de l’élan qui vise à améliorer l’exécution et la collaboration, pour des essais cliniques plus rapides », a déclaré Jim Reilly, vice-président de Vault Clinical. « Alors que davantage d’organisations réduisent les processus manuels et fragmentés qui prévalent aujourd’hui, le développement de médicaments va grandement se simplifier et la collaboration entre partenaires d’étude ira en s’améliorant au cours d’un essai. »

Le rapport « Veeva 2019 Unified Clinical Operations Survey: Annual CRO Report » examine les progrès réalisés par les ORC vers un environnement d’exploitation clinique unifié en recueillant les expériences et les opinions de personnes travaillant dans des ORC à travers le monde. Cette recherche annuelle examine les moteurs, les barrières et les avantages d’un modèle d’exploitation clinique unifié, et suit les progrès de l’industrie dans son approche visant à unifier les systèmes et les processus cliniques et à aligner les parties prenantes tout au long du déroulement des études. Le rapport complet est disponible en ligne à l’adresse veeva.com/eu/CROreport.

