Veeva : Une nouvelle capacité de Vault PromoMats va accélérer le conditionnement du matériel promotionnel à soumettre à la FDA

Veeva permet aux équipes de marketing de marque de préparer plus rapidement et plus facilement leurs soumissions électroniques pour les produits d’approbation accélérée

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui au Sommet Veeva en ligne une nouvelle capacité de Veeva Vault PromoMats visant à réduire les délais de la soumission numérique du matériel promotionnel pour les produits d’approbation accélérée. Vault PromoMats générera automatiquement des formulaires prêts à la soumission, afin de simplifier le conditionnement du matériel promotionnel envoyé par eCTD (Electronic Common Technical Document) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Les équipes de marketing de marque peuvent ainsi réduire la durée de préparation du contenu dans un format numérique conforme et le rendre prêt pour les soumissions à la FDA.

« Veeva permet aux sciences de la vie de garder une longueur d’avance sur les réglementations en évolution et d’accélérer l’évolution vers le numérique », a déclaré Pooja Ojala, vice-président du contenu commercial, chez Veeva. « Veeva Vault PromoMats permettra aux équipes de marketing de marque de créer des soumissions numériques plus rapidement et plus facilement, tout en restant en conformité avec les exigences fédérales. »

L’année dernière, la FDA a finalisé ses directives sur la soumission électronique par eCTD pour la postcommercialisation et les produits faisant l’objet d’une procédure d’approbation accélérée. Veeva permet donc aux clients de respecter l’échéance s’approchant à grands pas, et fixée à juin 2021 par la FDA, qui rendra obligatoire la soumission du matériel promotionnel sous forme électronique.

Vault PromoMats automatise la préparation du contenu prêt à la soumission, pour permettre aux équipes de marketing de marque de conditionner plus rapidement et plus facilement les sites Web, les e-mails, et autres contenus, aux fins d’examen par la FDA. La mise en relation automatique du matériel promotionnel et des références simplifie l’élaboration d’un ensemble conforme aux exigences des données eCTD. Les formulaires modélisés permettent aux clients de créer un classeur de documents pertinents, conforme aux contraintes de format tant pour la structure que la désignation, en vue d’une soumission plus rapide aux autorités sanitaires.

Parmi les autres annonces d’aujourd’hui, Veeva a annoncé Veeva Link pour KAM, une nouvelle solution offrant aux équipes commerciales et médicales, des données clients précises ainsi que des informations en temps réel pour la gestion des comptes clés. Consultez le communiqué de presse d’aujourd’hui pour en savoir plus.

Vault PromoMats est une application avancée qui combine la gestion des actifs numériques et les analyses médicales, légales et réglementaires, afin d’améliorer la réutilisation mondiale du matériel promotionnel, tout en maintenant la conformité, depuis la création du contenu jusqu’à la distribution. La nouvelle capacité de génération des formulaires prêts à la soumission pour les produits d’approbation accélérée devrait être disponible en décembre 2020.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 875 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

