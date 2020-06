Veeva : annonce une nouvelle solution pour accélérer les analyses pour la gestion des comptes clés

Veeva Link for KAM fournit des données et des informations en temps réel sur les personnes clés et les grands comptes pour planifier et impliquer plus efficacement les clients

Aujourd’hui à l’occasion de l’évènement Veeva Summit Online (Sommet Veeva en ligne), Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé le lancement de Veeva Link for KAM, une nouvelle solution fournissant aux équipes commerciales et médicales des données clients précises et des informations en temps réel pour la gestion des grands comptes. Veeva Link for KAM rassemble des données et des informations basées sur l’IA sur des personnes clés et des grands comptes à partir de milliers de sources scientifiques et numériques telles que les médias sociaux, les flux d’actualités, les plateformes vidéo, les conférences de l’industrie, les essais cliniques, ainsi que Veeva CRM. Les équipes commerciales et médicales peuvent désormais adapter les plans avec une plus grande agilité, répondre plus rapidement aux clients et développer des relations beaucoup plus approfondies.

« Il est essentiel que les entreprises des sciences de la vie comprennent en profondeur les besoins des systèmes de santé pour soutenir la recherche et les soins aux patients », a déclaré Enrique Grande, chef du service d’oncologie au MD Anderson Madrid Cancer Center. « Nos meilleurs partenaires peuvent s’adapter rapidement aux nouveaux défis et mobiliser leurs ressources pour nous soutenir, nous et nos patients. »

Les équipes commerciales et médicales rassemblent généralement les informations sur les grands comptes à partir d’un mélange complexe de parties prenantes et de données sur un grand nombre de canaux différents. Veeva Link for KAM consolide les flux d’informations pertinents sur les activités et les relations avec les clients à l’aide de l’IA, afin que les équipes puissent rapidement dialoguer avec les bonnes personnes et les bons décideurs.

Les données clients sont constamment mises à jour grâce à une combinaison d’IA et de gestionnaires de données Veeva. L’IA avancée analyse des millions d’activités en temps réel, identifie les modèles et fournit de manière proactive des alertes intelligentes pour les équipes en charge des grands comptes afin de leur permettre de rester mieux engagées avec les clients. Grâce à un flux organisé d’informations pertinentes sur les personnes clés et les grands comptes, les organisations commerciales peuvent répondre rapidement aux besoins changeants des clients et fournir les bonnes informations aux bons comptes au bon moment.

Veeva Link for KAM peut être utilisé en tant que produit autonome ou en conjonction avec Veeva CRM. L’intégration transparente avec les données d’activité de Veeva CRM fournit aux équipes en charge des comptes une compréhension complète des personnes qui au sein d’une société biopharmaceutique sont en relation avec les personnes clés. Cela permet aux équipes commerciales et médicales de réaliser le bon suivi et de bénéficier d’un parcours client plus personnalisé.

« L’agilité commerciale est essentielle pour offrir une plus grande valeur client et, à terme, améliorer les résultats pour les patients », a déclaré Kilian Weiss, directeur général de Veeva Link. « Veeva Link for KAM va fournir aux équipes en charge des comptes les données, les informations et les renseignements stratégiques dont elles ont besoin pour accélérer la prise de décision et adapter leur engagement vis-à-vis des clients. »

Parmi les autres nouvelles aujourd’hui, Veeva a annoncé une nouvelle capacité avec Veeva Vault PromoMats pour accélérer la soumission numérique des matériels promotionnels et par là même l’approbation des produits. Consultez le communiqué de presse d’aujourd’hui pour en savoir plus.

Veeva Link for KAM fait partie de Veeva Link, un ensemble complet de solutions regroupant données client, flux d’informations et veille économique. La Suite Veeva Link inclut également Veeva Link for Oncology, une solution de données d’entreprise ayant pour but de centraliser les flux d’informations et la veille sur les leaders scientifiques en oncologie, et Veeva Link for You, une solution de données avancée visant à apporter des flux d’informations stratégiques sur les experts scientifiques dans les domaines thérapeutiques spécialisés.

Veeva Link for KAM devrait être disponible d’ici la fin 2020. Apprenez-en davantage sur la manière dont Veeva accélère les flux d’informations pour les équipes en charge des grands comptes au Veeva Summit Online, se tenant les 9 et 10 juin. Seuls les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement. Inscrivez-vous à l’événement virtuel et aux sessions à la demande à l’adresse veeva.com/Summit.

