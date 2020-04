Veeva : introduit de nouvelles capacités pour l'échantillonnage des médicaments à distance dans Veeva CRM Engage Meeting

Les représentants sur le terrain peuvent en toute conformité créer des commandes d’échantillons et répondre aux demandes des professionnels de santé pendant des réunions à distance

Le rythme rapide de l’innovation de Veeva permet aux sciences de la vie de continuer de soutenir les professionnels de santé (PdS) malgré le fait que les rencontres en personne demeurent toujours limitées dans le monde entier

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a introduit aujourd’hui de nouvelles capacités d’échantillonnage à distance dans Veeva CRM Engage Meeting. L’échantillonnage à distance permet aux représentants sur le terrain de saisir et de répondre aux demandes d’échantillons des professionnels de santé (PdS), également appelées carte de réponse commerciale (CRC), tout en hébergeant une réunion en ligne. Les entreprises peuvent désormais effectuer leurs processus d’échantillonnage de médicament lors de réunions à distance en restant en conformité avec les exigences des réglementations 21 CFR Part 11 et PDMA.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200423005311/fr/

Doctors can request product samples from field reps through any mobile device or browser. (Graphic: Business Wire)

« Veeva CRM Engage Meeting fournit de nouvelles façons de travailler à distance afin que les représentants sur le terrain puissent aider les médecins à maintenir la continuité des soins du patient, » a déclaré Arno Sosna, directeur général de Veeva CRM. « Notre engagement envers l’excellence des produits et l’innovation rapide permet aux clients de Veeva de déployer rapidement de nouvelles capacités et canaux numériques. »

Veeva CRM Engage Meeting facilite et garantit la conformité des réunions en ligne avec les prestataires de santé et, désormais avec l’échantillonnage à distance, les entreprises peuvent fournir des échantillons de médicaments sans qu’aucune réunion en face-à-face ne soit nécessaire. Les représentants peuvent confirmer les informations au sujet des licences et de l’adresse, valider les détails de l’échantillon, et enregistrer les signatures des PdS en tant qu’élément de l’enregistrement de l’appel, suivant ainsi le même processus de conformité qu’ils auraient suivi lors d’une réunion en personne. Les signatures des PdS peuvent être saisies en ligne sur n’importe quel appareil mobile ou navigateur.

La gestion des demandes médicales à distance et la gestion des consentements sont également prévues pour Veeva CRM Engage Meeting. Ces nouvelles capacités permettront aux représentants sur le terrain de saisir les demandes médicales des PdS et d’y répondre en toute conformité, et elles fourniront par ailleurs aux PdS des moyens pour approuver leurs préférences de communication dans Veeva CRM Engage Meeting.

Ces dernières innovations continueront d’aider l’industrie à évoluer rapidement vers le numérique. Depuis mars 2020, Veeva propose Veeva CRM Engage Meeting gratuitement aux nouveaux clients pour qu’ils puissent rester connectés avec les PdS. Au cours du mois de mars, les entreprises des sciences de la vie se sont connectées avec plus de 100 000 PdS en ligne,1 ce qui représente une hausse de 2347 % par rapport à janvier. Ces réunions à distance sont également plus approfondies, durant 13 minutes de plus en moyenne2 qu’une réunion en face à face type.3

L’échantillonnage à distance est disponible dès aujourd’hui dans Veeva CRM Engage Meeting. La gestion des demandes médicales à distance et du consentement à distance devraient être disponibles dans les mois à venir. Pour en savoir plus sur Veeva CRM Engage Meeting, consulter le site veeva.com/eu/engage-meeting.

Découvrez comment Veeva aide ses clients à tirer parti du numérique pour se connecter aux professionnels de santé lors du prochain Sommet Veeva prévu pour le 9 juin 2020. Ne tardez pas à vous inscrire à cet événement virtuel, et obtenez les plus récents détails sur le programme, à la page veeva.com/Summit.

Informations supplémentaires

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 850 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

1 D’après des données internes de Veeva HCP Pulse

2 D’après des données internes de Veeva HCP Pulse

3 Pharma Sales Reps are Struggling – Here’s Why. BlueNovius. Mai 2018.

