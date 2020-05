Veeva : permet aux organismes de recherche sous contrat d'élaborer des études plus rapidement avec Vault EDC

5 des 7 meilleurs organismes de recherche sous contrat (ORC) rejoignent le programme de partenaires ORC Vault CDMS pour accélérer le déploiement d'essais cliniques de haute qualité

2020 Veeva R&D Summit, Europe — Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui un nouveau programme de partenariat visant à aider les ORC à élaborer des études plus rapidement en utilisant Veeva Vault EDC. Dans le cadre du programme de partenaires ORC, les ORC sont formés et reçoivent les meilleures pratiques de configuration de recueils de cas directement à partir d'un protocole en utilisant Studio, une nouvelle innovation en matière de conception de Vault EDC qui réduit le temps de construction des études. Dix ORC mondiaux, dont 5 des 7 plus grands, ont déjà rejoint le programme pour configurer les études des promoteurs.

Vault EDC permet une approche de conception agile pour configurer des recueils de cas en facilitant la réutilisation des formulaires, des composants et des règles par les programmeurs cliniques durant la création des bases de données. Les ORC peuvent collaborer plus efficacement avec les promoteurs pendant le processus de construction et modifier le cahier d'observation en temps réel. Cela réduit significativement le temps et les efforts requis par les programmeurs cliniques pour créer une base de données d'étude afin que la collecte de données puisse commencer plus tôt.

Avec le programme de partenaires ORC, Veeva établit un réseau croissant d’ORC formés pour configurer les recueils de cas dans Vault EDC. Les ORC reçoivent 2 à 4 semaines de formation, les meilleures pratiques en conception agile et un mentorat au cours de leur première élaboration de recueil de cas. Les ORC sont pleinement formés pour construire des études complexes et apporter rapidement des modifications à mi-parcours avec Vault EDC.

« Nous aidons les ORC à élaborer plus facilement des études de qualité et à les lancer plus rapidement pour les promoteurs », a déclaré Richard Young, vice-président en charge de la stratégie pour Veeva Vault CDMS. « Les promoteurs peuvent être confiants que les ORC sont prêts à configurer les études les plus complexes et à déployer des modifications d'études plus rapidement que jamais auparavant avec Veeva Vault EDC. »

D'autre part, Veeva a annoncé aujourd'hui MyVeeva, un portail patient multicanal pour les visites virtuelles et les essais orientés patient, et Veeva Vault Site Connect, une application qui connecte les promoteurs et les centres de recherche clinique au cours des études. Les deux applications font partie du Veeva Clinical Network, un ensemble de solutions qui permet aux promoteurs, aux centres et aux patients de partager et de visualiser des informations et d'accélérer la recherche clinique.

Apprenez-en plus sur Vault EDC et Vault CDMS au Veeva R&D Summiten ligne, le 19, 20 et 26 mai 2020. Les ORC qui souhaitent en savoir plus sur le programme de partenaires peuvent contacter info@veeva.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 850 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

