Luxembourg, le 18 janvier 2019



VELCAN HOLDINGS : PUBLICATION DE COMPTES CONSOLIDES CONDENSES ET NON-AUDITES A PARTIR DE L'EXERICE 2018 INCLUS

Conformément à la réglementation en vigueur, Velcan Holdings publiera des états financiers statutaires Lux GAAP audités, comme précédemment, ainsi que des comptes consolidés non-audités et condensés, au lieu des comptes consolidés IFRS audités, et ce à partir de l'exercice 2018 inclus.





Conformément au droit des sociétés luxembourgeois et à la réglementation boursière, la Société, compte tenu de sa taille et de sa cotation sur Euronext Growth, n'est soumise à aucune obligation de préparation d'états financiers consolidés. La consolidation intégrale et auditée selon les normes IFRS était jusqu'à présent adoptée par le Groupe volontairement.



Compte tenu de la mobilisation importante de ressources et des coûts supplémentaires qu'il implique, Velcan Holdings a décidé de mettre fin à l'établissement des états financiers IFRS consolidés et audités.



Velcan Holdings continuera toutefois de publier des états financiers consolidés, qui comprendront les mêmes états que ceux publiés à ce jour, à savoir un bilan, un compte de résultat, un état des flux de trésorerie et un état des variations des capitaux propres, mais non audités et sous une forme simplifiée et condensée, excluant les notes IFRS.



Ces comptes seront établis selon la même méthodologie et la même présentation que ceux publiés les années précédentes, ce qui permettra de maintenir la comparabilité des informations et de fournir une information complète sur la situation financière du Groupe.

La Société continuera à publier ses états financiers statutaires audités conformément aux normes comptables Lux GAAP, comme auparavant.



À ce jour, la publication des états financiers annuels pour 2018 est prévue pour le 30 avril 2019.

Contact Relations Investisseurs investor@velcan.lu

A propos de Velcan:

Velcan Holdings est un holding d'investissement basé au Luxembourg et fondé en 2005, opérant en tant que producteur d'électricité indépendant dans des pays émergents et gérant un portefeuille mondial d'actifs financiers.

La société possède et exploite une centrale hydroélectrique de 15 MW au Brésil, qu'elle a développée et construite en 2009. La société développe une cascade majeure de concessions hydroélectriques située en Inde et totalisant 571 MW.

Les concessions hydroélectriques fournissent de longues périodes de génération de trésorerie mais l'issue de leur développement est incertaine et de nombreuses années sont nécessaires pour amener ces projets à maturité dans les pays émergents: cela requiert des études de terrain dans des endroits reculés, l'obtention des autorisations et permis nécessaires et les acquisitions foncières, dans un environnement politique et réglementaire qui peut être instable ou très ralentissant. En parallèle, Velcan Holdings gère activement sa trésorerie en investissant dans les instruments financiers cotés et non cotés.

Le siège de Velcan Holdings est à Luxembourg, avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à Maurice. L'équipe dédiée au développement de la cascade hydroélectrique indienne est basée à New Delhi et sur le site du projet (Arunachal Pradesh). L'équipe dédiée au suivi de la centrale de Rodeio Bonito est basée à San Paulo et à Chapeco (Etat du Santa Catarina)

La société a été lancée il y a plus de 10 ans par son actionnaire de référence, Luxembourg Hydro Power SA, détenu par l'équipe dirigeante de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est coté sur le marché Euronext Growth Paris (Euronext Growth / Ticker ALVEL / ISIN FR0010245803).

Velcan Holdings n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la directive 2003/71 / CE du Parlement européen et du Conseil.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L'attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu'elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité et les performances futures du groupe.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d'une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans aucun autre pays.

