VENTE-UNIQUE.COM : vise désormais une progression annuelle de ses ventes supérieure à 15%

Vente-unique.com a réalisé un chiffre d’affaires au troisième trimestre, clos fin juin, de l’exercice 2019-2020, de 31,9 millions d'euros, en croissance de 45%. L'expert de la vente en ligne de mobilier rappelle qu'il couvre à la fois la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19 et la période de déconfinement. " Alors que l'émergence de la crise sanitaire avait pesé sur l'activité commerciale du 2ème trimestre (+2%), le confinement a accéléré le mouvement déjà engagé de mutation du marché européen du meuble des magasins vers les acteurs du e-commerce " a souligné Vente-unique." Cette dynamique, accélérée par les faiblesses de plusieurs réseaux traditionnels, notamment en France, s'inscrit dans une tendance de fond confirmée par un taux de croissance des prises de commandes élevé et régulier sur les 3 mois du trimestre ".En cumul, sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires s'élève à 83,4 millions, en croissance de 18%. La société a ainsi, conformément à son objectif, rattrapé le retard du début d'année et s'inscrit désormais nettement en avance par rapport à son taux de croissance historique (+12% par an en moyenne).A fin juin 2020, l'international représente 45% des ventes, soit 3 points de plus que lors de la même période de l'exercice précédent.Comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels, la société réitère son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, et vise désormais une progression annuelle de ses ventes supérieure à 15%. " Vente-unique.com reste ainsi fidèle à son modèle équilibré alliant croissance et rentabilité ", conclut la société.