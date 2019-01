VENTE-UNIQUE : les investissements pèsent sur les résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vente-unique.com a enregistré sur l'exercice 2017-2018, clos fin septembre, un chiffre d’affaires de 87,2 millions d'euros, en hausse de 14%. " Compte tenu d’une très forte activité commerciale en fin d’exercice, les commandes non livrées au 30 septembre 2018, et par conséquent non enregistrées en ventes, s’élèvent à 4,4 millions d'euros, en hausse de 71%, et viennent minorer la croissance et la rentabilité puisque les dépenses engagées pour ses ventes sont comptabilisées dans l’exercice " a précisé l'expert de la vente en ligne de mobilier en Europe.Le résultat opérationnel courant a chuté de 17% à 4,9 millions d'euros et le résultat net est stable à 2,7 millions d'euros.Les résultats ont été pénalisés par l'accélération des investissements opérationnels. Le groupe a renforcé ses capacités Logistique, avec la finalisation du déploiement de la plateforme d'Amblainville (Oise) et l'ouverture de cellules de débord en attendant la livraison, mi-2019, de l'extension du site principal.Le déploiement International a également été dynamisé avec la mise en place des équipes dédiées et des ressources marketing pour l'ouverture du Portugal (début 2018) et de la Pologne (fin 2018). Les dépenses de Marketing ont ainsi été portées à 10% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,6 point sur un an.Au 30 septembre 2018, Vente-unique.com disposait ainsi d'une trésorerie de 11,3 millions d'euros pour 1,9 million d'euros de dettes financières et des fonds propres de 13,4 millions d'euros.Fort de ces bons résultats, et d'une structure financière saine, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,15 euros par action au titre de l'exercice 2017-2018.Sur le nouvel exercice, Vente-unique.com se fixe comme objectif pour 2018-2019 de réaliser un nouvel exercice de croissance " à deux chiffres tout en conservant un niveau exemplaire de rentabilité ".