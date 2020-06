Vente Unique com : Rapport d'activité et rapport financier semestriel au 31 mars 2020

Rapport d'activité

Et

Rapport financier semestriel

Au 31 Mars 2020

Le présent rapport semestriel porte sur la période du 1eroctobre 2019 au 31 mars 2020 et est établi conformément aux dispositions des articles L.225-100-1 et L. 225-211 alinéa 2 du Code de commerce ainsi que du paragraphe 4.2 des Règles de marché d'Euronext Growth. Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société : bourse.vente-unique.com

Attestation de responsabilité

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes intermédiaires résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels.

Fait à Paris, le 29 juin 2020

Hervé GIAOUI

Président du Conseil d'administration VENTE-UNIQUE.COM

SOMMAIRE

Rapport semestriel d'activité Comptes semestriels au 31 mars 2020

Page 4

Page 8

Rapport semestriel d'activité

(Période du 1eroctobre 2019 au 31 mars 2020)

Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats semestriels 2019-2020 (période du 1eroctobre 2019 au 31 mars 2020). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 15 juin 2020. Le rapport financier sera publié au plus tard le 30 juin 2020, après finalisation des procédures d'audit.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare :«Nous avons mis en œuvre, au cours du semestre, la dernière phase de la transformation industrielle de notre logistique avec une complète internalisation du savoir-faire. Désormais doté d'outils, de process et d'équipes de haut niveau, nous allons pouvoir poursuivre une dynamique de forte croissance sur le long terme tout en assurant la meilleure satisfaction client possible.

La crise sanitaire que nous venons de traverser a été un « crash test » grandeur nature pour nous. Elle a mis nos équipes et nos process sous tension et a pesé sur nos résultats. Mais nous en sortons aujourd'hui confortés dans nos choix.

En outre, les nouvelles habitudes de consommation prises par les européens pendant le confinement, associée aux difficultés économiques des acteurs traditionnels, ont accéléré la transition inéluctable et irréversible du marché du meuble vers le e-commerce. Ceci nous permet, depuis le mois d'avril, d'enregistrer des taux de croissance nettement supérieurs à notre moyenne historique et d'être confiants dans notre capacité de boucler un exercice de croissance à deux chiffres et rentable. »

Normes IFRS (en M€) S1 2018-20191 S1 2019-2020 Chiffre d'affaires 48,9 51,5 Marge sur ventes de marchandises2 40,9% 41,0% Ebitda3 3,6 2,4 Résultat opérationnel courant 2,9 1,8 Résultat opérationnel 2,8 1,7 Résultat financier (0,2) (0,1) Charge d'impôts (0,9) (0,6) Résultat net 1,7 1,0

1Le chiffre d'affaires semestriel 2018-2019 a été retraité de l'éco-participation en application de la norme IFRS 15 pour assurer une parfaite comparabilité avec les données 2019-2020. Le chiffre d'affaires publié le 13 mai 2019 ressortait à 49,2 M€.