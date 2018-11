Chiffre d'affaires : 87,2 M€ (+14%)

Commandes non livrées : 4,4 M€ (+71%)

12 novembre 2018. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires de l'exercice 2017-2018 (période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018).

Vente-unique.com atteint son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, conforme à la tendance enregistrée au cours des 6 derniers exercices. Le chiffre d'affaires annuel ressort à 87,2 M€, en progression de +14% sur un an, malgré un important volume de commandes non livrées (et non reconnues en chiffre d'affaires) à fin septembre.

Normes IFRS (en K€) 2016-2017 2017-2018 Variation France 52 152 54 403 +4% Europe du Nord et de l'Est[1] 19 047 21 060 +11% Europe du Sud[2] 5 581 11 733 +110% Total 76 779 87 196 +14%

Performance portée par le succès en Europe du Sud

Avec une progression de +110% et 6,2 M€ de chiffre d'affaires additionnel sur l'exercice, l'Europe du Sud est le principal moteur de la croissance. Vente-unique.com profite de la montée en puissance de l'Italie (depuis début d'année 2017) et du Portugal (janvier 2018), sur un marché du meuble qui accélère sa transition des magasins physiques vers l'e-commerce.

L'Europe du Nord et de l'Est connait également une croissance à deux chiffres (+11%). Vente-unique.com démontre ainsi sa capacité à réaliser des performances robustes malgré une solide concurrence.

Au global, l'activité à l'international s'élève à 32,8 M€, en progression de +33%, et représente 38% des facturations totales de l'exercice (32% sur l'exercice précédent). Vente-unique.com confirme son ambition de réaliser environ 50% de ses ventes hors de France à fin 2022. La France reste à ce jour le principal contributeur (62% de l'activité) et connait une performance (+4%) en ligne avec la tendance du secteur malgré les commandes non livrées à fin septembre (voir ci-dessous).

Perspective

Au-delà de la croissance solide du chiffre d'affaires (commandes livrées), une part des commandes enregistrées en fin d'exercice n'a pas été livrée avant le 30 septembre et vient gonfler le volume des produits constatés d'avance. Ces commandes s'élèvent à 4,4 M€, en hausse de +71% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Elles traduisent l'excellente activité commerciale enregistrée en fin d'exercice et mettent Vente-unique.com dans de solides dispositions pour aborder l'exercice 2018-2019.

En outre, la société s'est dotée, durant le second semestre, d'une cellule logistique additionnelle de 5 000 m², en complément des 27 000 m² déjà en service, afin d'accompagner cette croissance d'activité. Dans le même temps, les travaux d'extension du site d'Amblainville (24 000 m² additionnels) ont été engagés en vue d'une livraison mi-2019.

Ainsi, Vente-unique.com vise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2018-2019 grâce à ses capacités logistiques accrues et à l'ouverture, fin octobre 2018, d'une nouvelle déclinaison du site Internet en Pologne (cf. communiqué de presse du 6 novembre 2018).

Les développements programmés dans le cadre du plan stratégique à l'horizon 2022 (doublement des capacités logistiques et développement de l'activité Décoration) devraient avoir un impact à compter de l'exercice 2019-2020.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2017-2018, le mercredi 16 janvier 2019 avant Bourse

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2018, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 87 M€, en progression de +14%.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

