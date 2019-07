Vente-unique.com : Croissance à deux chiffres à 9 mois, confirmation des objectifs annuels et extension des capacités logistiques

22 juillet 2019. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2018-2019 (période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019).

Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 22,1 M€, en croissance de +10% par rapport à la même période de 2018. Cette performance porte le chiffre d'affaires cumulé des 9 premiers mois de l'exercice à 71,3 M€, en progression également de +10%.

Normes IFRS (en K€) 2017-2018 2018-2019 Variation France 40 421 41 442 +3% Europe du Nord et de l'Est[1] 15 986 18 588 +16% Europe du Sud[2] 8 495 11 238 +32% Total 64 902 71 269 +10%

+22% de croissance à l'international

Vente-unique.com enregistre une croissance robuste dans toutes les régions où la société opère.

L'Europe du Sud (11,2 M€) maintient un rythme de croissance soutenu (+ 22% au 3ème trimestre et +32% en cumul sur 9 mois) alors que l'Europe du Nord et de l'Est (18,6 M€, en hausse de +16%) connait une montée en puissance spectaculaire trimestre après trimestre (+10% au 1er trimestre, +17% au 2ème trimestre et +23% au 3ème trimestre 2019). A fin juin, l'international enregistre une progression de +22% et contribue à hauteur de 42% du chiffre d'affaires consolidé (+ 4 points en un an).

En France (41,4 M€), Vente-unique.com enregistre une croissance de +2% au 3ème trimestre et de +3% en cumul sur 9 mois malgré un contexte de marché qui reste pénalisé depuis le début de l'exercice par les mouvements sociaux.

Objectif de chiffre d'affaires annuel d'au-moins 95 M€

Dans ce contexte, Vente-unique.com confirme son objectif pour l'exercice 2019 de réaliser une croissance à deux chiffres, soit un chiffre d'affaires d'au-moins 95 M€, tout en conservant un niveau exemplaire de rentabilité, malgré les investissements (notamment en marketing & transport) consentis dans le cadre du déploiement international.

Ouverture de l'extension du site d'Amblainville

Afin de maintenir durablement un rythme de croissance conforme à sa moyenne historique (+12% par an), Vente-unique.com a démarré, début juillet, l'exploitation d'une nouvelle zone de stockage de plus de 24 000 M² de sa plateforme logistique européenne d'Amblainville dans l'Oise. La superficie exploitée passera ainsi, d'ici à la fin de l'exercice, de 27 000 m² à 51 000 m². Cette capacité additionnelle soutiendra la dynamique de croissance à compter du prochain exercice qui démarre en octobre 2019 et permet de conforter l'objectif de 150 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2022.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Vente-unique.com annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel au 31 mars 2019. Il peut être consulté sur le site Internet https://bourse.vente-unique.com/document-communique dans la rubrique Documents.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2018-2019,

le mardi 12 novembre juin 2019 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2018, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 87 M€, en progression de +14%.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

