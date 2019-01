Vente-unique.com : Résultats annuels 2017-2018 : un nouvel exercice de croissance, rentabilité et rendement

16 janvier 2019. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats de l'exercice 2017-2018 (période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 14 janvier 2019. Le rapport financier sera publié au plus tard le 31 janvier 2019 après finalisation des procédures d'audit.

La solide croissance enregistrée tout au long de l'année (+14%) et la baisse significative des charges à caractère non courant ont permis de compenser l'intensification des dépenses liées à la préparation du nouveau cycle de croissance. Vente-unique.com affiche ainsi un bénéfice net stable sur un an qui demeure à un niveau élevé pour le secteur.

Normes IFRS (en M€) 2016-2017 2017-2018 Variation Chiffre d'affaires 76,8 87,2 +14% Marge sur ventes de marchandises[1] 38,7% 40,2% 1,5 point Ebitda[2] 7,1 6,1 -14% Résultat opérationnel courant 5,9 4,9 -17% Résultat opérationnel 4,7 4,4 -7% Résultat financier (0,3) (0,0) -93% Charge d'impôts (1,7) (1,7) -2% Résultat net 2,7 2,7 -

7ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres

Le chiffre d'affaires annuel atteint 87,2 M€ contre 76,8 M€ lors de l'exercice 2016-2017, soit une hausse de 14%. Vente-unique.com enregistre ainsi un 7ème exercice consécutif de progression à deux chiffres (+12% en moyenne annuelle). Compte tenu d'une très forte activité commerciale en fin d'exercice, les commandes non livrées au 30 septembre 2018, et par conséquent non enregistrées en ventes[3], s'élèvent à 4,4 M€, en hausse de +71%, et viennent minorer la croissance et la rentabilité puisque les dépenses engagées pour ses ventes sont comptabilisées dans l'exercice.

Les 3 régions où le Groupe opère affichent des progressions solides :

En France , la hausse ressort à +4%, en ligne avec la tendance du secteur malgré les commandes non livrées à fin septembre et la priorité commerciale donnée au déploiement international ;

, la hausse ressort à +4%, en ligne avec la tendance du secteur malgré les commandes non livrées à fin septembre et la priorité commerciale donnée au déploiement international ; En Europe du Nord et de l'Est , la progression du chiffre d'affaires est robuste (+11%) malgré une solide concurrence locale ;

, la progression du chiffre d'affaires est robuste (+11%) malgré une solide concurrence locale ; En Europe du Sud, les facturations ont progressé de +110% grâce à la montée en puissance de l'Italie (janvier 2017) et du Portugal (janvier 2018) sur un marché du meuble qui accélère sa transition vers l'e-commerce.

Le Groupe a ainsi poursuivi son déploiement européen avec une part des facturations hors France qui atteint 38% sur l'exercice, en hausse de 6 points sur un an.

2,7 M€ de bénéfice net malgré la préparation du nouveau cycle de croissance

La marge sur ventes de marchandises reste solide à 40,2% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,5 point sur un an, confirmant ainsi la parfaite maîtrise du sourcing et la volonté structurelle du Groupe de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges.

Dans ce contexte, Vente-unique.com a fait le choix stratégique d'accélérer ses investissements opérationnels afin de capter le potentiel du marché européen du mobilier sur Internet. Pour cela, le Groupe a renforcé ses capacités Logistique, avec la finalisation du déploiement de la plateforme d'Amblainville (Oise) et l'ouverture de cellules de débord en attendant la livraison, mi-2019, de l'extension du site principal (impact de 0,9 point sur la rentabilité). Le déploiement International a également été dynamisé avec la mise en place des équipes dédiées et des ressources marketing pour l'ouverture du Portugal (début 2018) et de la Pologne (fin 2018). Les dépenses de Marketing ont ainsi été portées à 10,0% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,6 point sur un an. Au global, l'effectif a été renforcé avec l'arrivée de 13 nouveaux collaborateurs sur l'exercice.

Avant que ces leviers ne produisent un effet favorable sur la croissance et compte-tenu de l'impact des commandes non livrées, l'Ebitda est temporairement affecté mais reste à un niveau robuste, à 6,1 M€, soit 7,0% du chiffre d'affaires. Grâce à la baisse de 57% des autres charges opérationnelles non courantes[4], le résultat opérationnel ressort à 4,4 M€, en repli limité de 7%.

A 2,7 M€, le bénéfice net est stable sur un an.

Solide génération de trésorerie renforcée par le produit de l'introduction en Bourse

Sur l'exercice 2017-2018, Vente-unique.com a vu sa trésorerie nette augmentée de 9,2 M€ grâce à la solide génération de trésorerie liée à l'activité (3,6 M€ de marge brute d'autofinancement) et au produit net de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse (6,3 M€). Le Groupe a ainsi pu investir dans son site logistique et poursuivre sa politique de retour aux actionnaires.

Au 30 septembre 2018, Vente-unique.com disposait ainsi d'une trésorerie de 11,3 M€ pour 1,9 M€ de dettes financières et des fonds propres de 13,4 M€.

Fort de ces bons résultats, et d'une structure financière saine, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,15 € par action au titre de l'exercice 2017-2018, offrant un rendement de 2,6%.

Perspectives favorables

L'exercice 2018-2019 a démarré sur une solide dynamique commerciale dans toutes les régions, grâce notamment au succès du Black Friday, qui a permis d'enregistrer un nouveau record de ventes en 1 journée, et au démarrage de l'activité en Pologne depuis le mois de novembre. Le Groupe confirme ainsi sa capacité à capter la croissance d'un marché du e-commerce de mobilier en Europe qui progresse de +11% par an.

Sur le plan financier, le Groupe confirme son excellente gestion des stocks, qui a permis de maintenir un Besoin de financement (BFR) négatif à fin septembre, et sa maîtrise des charges opérationnelles avant l'ouverture, à l'été 2019, de l'extension du site d'Amblainville.

Dans ce contexte, Vente-unique.com se fixe comme objectif pour 2018-2019 de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres tout en conservant un niveau exemplaire de rentabilité.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018-2019,

le jeudi 14 février 2019 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2018, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 87 M€, en progression de +14%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74

Etat de la situation financière

En milliers d'Euros 30/09/2018 30/09/2017 Chiffres d'affaires 87 196 76 779 Prix de revient des ventes -42 745 -38 696 MARGE BRUTE (1) 44 451 38 083 Charges de personnel -5 690 -4 995 Autres charges opérationnelles courantes -33 852 -27 145 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 4 908 5 943 Autres produits et charges opérationnels -534 -1 256 RESULTAT OPERATIONNEL 4 374 4 688 Intérêts et charges assimilées -99 -63 COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER -99 -63 Autres produits et charges financières 80 -228 RESULTAT FINANCIER -19 -291 RESULTAT AVANT IMPOTS 4 355 4 397 Charges d'impôts -1 664 -1 706 RESULTAT NET 2 691 2 690 Résultat de base par action, en euros 1 Résultat net des activités poursuivies par action 0,28 0,31 Résultat net des activités abandonnées par action Résultat net part du Groupe par action 0,28 0,31 Résultat dilué par action, en euros Résultat net des activités poursuivies par action 0,28 0,30 Résultat net des activités abandonnées par action Résultat net part du Groupe par action 0,28 0,31

(1) La marge brute intègre un chiffre d'affaires sur le transport des ventes. Les coûts afférents à ces produits sont comptabilisés en charges opérationnelles courantes

Actif

En milliers d'Euros 30/09/2018 30/09/2017 ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles 861 693 Immobilisations corporelles 1 467 814 Actifs financiers non courants 1 449 1 355 Actifs d'impôts différés 123 131 Total des actifs non courants 3 899 2 992 ACTIFS COURANTS Stocks 14 636 12 598 Créances clients et comptes rattachés 4 763 3 618 Autres créances 1 323 4 054 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 270 2 099 Total des actifs courants 31 992 22 367 TOTAL ACTIF 35 891 25 360

Passif

En milliers d'Euros 30/09/2018 30/09/2017 CAPITAUX PROPRES Capital social 94 87 Réserves liées au capital 10 659 4 830 Résultat net part du Groupe 2 691 2 690 CAPITAUX PROPRES 13 444 7 607 PASSIFS NON COURANTS Provisions non courantes 159 169 Dettes financières à long terme 1 342 1 171 Total des passifs non courants 1 501 1 340 PASSIFS COURANTS Emprunts et dettes financières

à court terme 579 324 Dettes fournisseurs 10 321 9 928 Dettes fiscales et sociales 4 026 2 830 Autres passifs courants 6 020 3 331 Total des passifs courants 20 947 16 413 TOTAL PASSIF 35 891 25 360

Tableau des flux de trésorerie

En milliers d'Euros 30/09/2018 30/09/2017 12 mois 12 mois FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE RESULTAT NET 2 691 2 690 Dotations aux amortissements 636 976 Variation nette des immobilisations 0 101 Variation des provisions 1 -84 Impôts différés 5 6 Produits et charges sans contrepartie en trésorerie 303 395 MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 3 636 4 083 Variation du besoin en fonds de roulement -111 2 025 Flux net de trésorerie généré par l'activité 3 525 6 109 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations -1 552 -935 Cessions d'immobilisations 0 242 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 552 -693 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés -3 000 -7 640 Souscription d'emprunts 1 015 560 Remboursements d'emprunts -554 -386 Augmentation des capitaux propres 6 319 0 Rachat des minoritaires 0 0 Ventes (rachats des actions propres) -483 0 Variations des autres dettes non courantes

(y compris comptes courant) 3 936 1 897 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 7 233 -5 570 Variation nette de la trésorerie 9 206 -153 Trésorerie nette en début d'exercice 2 064 2 218 Trésorerie nette à la fin de l'exercice 11 270 2 064

Tableau de passage de l'Ebitda

En milliers d'euros 30/09/2018 30/09/2017 Résultat opérationnel courant 4 908 5 943 Dotations aux amortissements 636 976 Dotations nettes de provisions 585 178 EBITDA 6 128 7 097

Tableau de calcul de la MB Vente de marchandises

En milliers d'euros 30/09/2018 30/09/2017 Chiffre d'affaires - Ventes de marchandises 71 426 63 114 Prix de revient des ventes -42 745 -38 696 Marge sur ventes de marchandises 28 682 24 418 % Marge sur ventes de marchandises 40,16% 38,69%

[1] Marge sur ventes de marchandises = Vente de marchandises – prix de revient des ventes

[2] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations non utilisées

[3] Enregistrées en produits constatés d'avance

[4] Charges essentiellement liées en 2016-2017 au transfert du site logistique de Criquebeuf-sur-Seine vers Amblainville

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56724-vu_cp_ra_2018_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews