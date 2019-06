10% de croissance du chiffre d'affaires semestriel ;

17 juin 2019. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2019 (période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 14 juin 2019.

Normes IFRS (en M€) S1 2018 S2 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 44,9 42,3 49,2 Marge sur ventes de marchandises[1] 39,4% 41,0% 40,3% Ebitda[2] 3,6 2,5 3,6 Résultat opérationnel courant 2,9 2,0 2,9 Résultat opérationnel 2,9 1,5 2,8 Résultat financier 0,0 (0,0) (0,2) Charge d'impôts (1,0) (0,6) (0,9) Résultat net 1,9 0,8 1,7

10% de croissance du chiffre d'affaires semestriel

Porté par un déploiement toujours soutenu à l'international (+22%) et une activité robuste en France (+3%), Vente-unique.com termine le 1er semestre 2019 sur une progression à deux chiffres (+10%) et un chiffre d'affaires de 49,2 M€.

Le 1er semestre démontre la capacité de Vente-unique.com à déployer son modèle économique en Europe avec une base logistique unique et un socle technologique commun à tous les pays.

Rebond de la rentabilité par rapport au 2nd semestre 2018

La marge sur ventes de marchandises reste solide et conforme aux objectifs du Groupe, à plus de 40% du chiffre d'affaires.

L'augmentation des dépenses de Logistique (finalisation du déploiement de la plateforme d'Amblainville dans l'Oise et ouverture de cellules de débord en attendant la livraison, mi-2019, de l'extension du site principal) au 2nd semestre 2018 et la croissance des effectifs (+8 collaborateurs depuis le début de l'exercice) a été immédiatement absorbée par la dynamique de croissance. L'Ebitda s'est ainsi amélioré de +0,8 M€ (+0,8 point de chiffre d'affaires) entre le 2nd semestre 2018 et le 1er semestre 2019 malgré un niveau toujours soutenu de dépenses Marketing (10,4% du chiffre d'affaires) et le renchérissement des coûts de Transport (toujours largement refacturés au client) dans le cadre du déploiement à l'international. L'Ebitda du 1er semestre 2019 s'élève ainsi à 3,6 M€, soit 7,4% du chiffre d'affaires, stable par rapport à son niveau du 1er semestre 2018.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant ressort à 2,9 M€, stable par rapport au 1er semestre 2018, et le résultat opérationnel à 2,8 M€ (2,9 M€ au 1er semestre 2018). Le bénéfice net s'élève à 1,7 M€. Il intègre une charge d'impôts de 0,9 M€ et une charge financière de 0,2 M€ principalement liée aux impacts de change.

Nouvelle progression de la trésorerie nette

La très saine gestion de la croissance a permis de générer une marge brute d'autofinancement de 2,1 M€ sur le semestre et de réduire le besoin en fonds de roulement de 0,4 M€. La trésorerie nette[3] ressort ainsi à 11,2 M€ à fin mars 2019 (contre 9,4 M€ à fin septembre 2018) avant versement du dividende de 1,4 M€ (0,15 € / action soit un rendement de 3,8%[4]) réalisé en avril 2019. Au 31 mars 2019, Vente-unique.com disposait de 13,8 M€ de fonds propres.

Objectif de chiffre d'affaires annuel d'au-moins 95 M€

Afin de maintenir durablement un rythme de croissance conforme à sa moyenne historique (+12% par an), le Groupe a engagé l'agrandissement du site d'Amblainville qui devrait être finalisé durant l'été 2019. Il permettra de faire passer la superficie du site exploitée par Vente-Unique.com de 27 000 m² à 51 000 m². Cette capacité additionnelle soutiendra la dynamique de croissance à compter du prochain exercice qui démarre en octobre 2019.

D'ici-là, Vente-unique.com confirme son objectif pour l'exercice 2019 de réaliser une croissance à deux chiffres, soit un chiffre d'affaires d'au-moins 95 M€, tout en conservant un niveau exemplaire de rentabilité, malgré les investissements (notamment en marketing & transport) consentis dans le cadre du déploiement international.

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2018, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 87 M€, en progression de +14%.

[1] Marge sur ventes de marchandises = Vente de marchandises – prix de revient des ventes

[2] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations non utilisées

[3] Trésorerie nette = Trésorerie et équivalents de trésorerie - Dettes financières à long terme - Emprunts et dettes financières à court terme - Autres passifs financiers courants

[4] Sur la base du dernier cours de Bourse

