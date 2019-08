Veolia : Barclays n'est plus à l'achat

27/08/2019 | 12:13

Dans le cadre d'un note consacrée aux valeurs des services collectifs, Barclays a dégradé son conseil sur l'action Veolia : précédemment à l'achat ('surperformance'), les analystes sont revenus à une position plus neutre de 'performance en ligne'. L'objectif de cours est maintenu à 23,5 euros.



Précédemment, les analystes avaient conseillé de jouer la bonne orientation des fondamentaux de Veolia, qui s'est traduite dans les comptes et a permis au titre de gagner près de 20% depuis la fin de 2018.



Si Veolia demeure l'action préférée de Barclays dans le secteur en France, les analystes sont maintenant d'avis de prendre des bénéfices alors que le potentiel de hausse s'amenuise.





