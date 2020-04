Veolia : Oddo BHF reste à l'achat, ajuste sa cible

02/04/2020 | 12:59

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Veolia, alors que le groupe a annoncé la suspension de ses guidances 2020 et de son plan stratégique à l'horizon 2023.



Le broker ajuste au passage son objectif de cours, passant de 32,80 à 28,70 euros.



'A ce stade, nous considérons que l'impact [de l'épidémie de Covid-19] sera essentiellement sur les déchets industriels qu'ils soient banals ou dangereux compte-tenu du très fort ralentissement économique. (...) Toutefois, le groupe devrait bénéficier de certaines mesures d'atténuation difficiles à quantifier à ce stade. Ainsi, en France et dans certains autres pays d'Europe, le recours au chômage partiel pris en charge par l'État (partiellement ou totalement) permettra de compenser en partie les charges de personnel', retient notamment Oddo BHF.



