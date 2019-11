Veolia : Oddo BHF toujours à l'achat

26/11/2019 | 10:39

Oddo BHF a confirmé son conseil d'achat sur l'action du groupe de services aux collectivités Veolia, ainsi que son objectif de cours de 30 euros.



De retour d'un 'roadshow' à Genève, les analystes retiennent un 'discours (qui) nous a semblé empreint de confiance, au-delà même de 2019. Bien que le groupe ne dévoilera sa stratégie 2020/2023 que le 27 février 2020, nous demeurons convaincus que le repositionnement de la thèse d'investissement vers la croissance rentable et plus uniquement sur la restructuration et les économies de coûts devrait permettre de poursuivre la revalorisation du titre, dont le potentiel d'appréciation demeure intact', indique une note.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.