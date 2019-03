Veolia : après le roadshow, Oddo confirme être à l'achat

19/03/2019 | 10:03

À la suite d'un roadshow organisé avec la direction de Veolia, l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'ancienne Compagnie Générale des Eaux, voyant à court terme le groupe profiter des effets du quatuor 'restructuration, structuration, positionnement et enfin croissance'.



'Notre sentiment sur le titre se confirme avec un repositionnement de la thèse d'investissement vers la croissance rentable et plus uniquement sur la restructuration et les économies de coûts. Après des performances 2018 qui ont illustré une nouvelle fois la restructuration financière achevée du groupe et le repositionnement industriel des activités, les premières tendances sur l'exercice 2019 se confirment être en ligne avec les guidances, avec l'absence à ce stade de toute reconnaissance d'un quelconque ralentissement économique', détaille Oddo BHF.



Le broker maintient ainsi son objectif de cours, fondé sur des multiples historiques moyens sur la période 2000/2018 appliqués aux estimations 2019, de 30 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 49%.





