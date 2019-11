6th Global District Energy Climate Award : Veolia, lauréat des catégories New scheme et Out of the Box

• ReUseHeat de Braunschweig en Allemagne - pour la catégorie 'New scheme' , qui récompense une nouvelle utilisation du réseau urbain permettant de valoriser la chaleur fatale. Ce prix a récompensé un système innovant conçu pour récupérer la chaleur d'un data center et la réinjecter dans un réseau de chauffage de la ville. Son principe : une fois l'énergie récupérée, une pompe à chaleur élève la température de l'eau de 25° à 70° C, avant de l'injecter dans le réseau de chauffage de la ville. Après utilisation, l'eau refroidie est renvoyée à la pompe à chaleur pour récupérer davantage d'énergie, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

La 1ère Conférence sur les quartiers à énergie durable, qui s'est tenue à Reykjavik (Islande) du 23 au 25 octobre 2019, a accueilli la sixième édition du 'Global District Energy Climate Award'. L'association à l'initiative de ce prix, EuroHeat and Power, a récompensé les solutions énergétiques locales, propres et durables mises en oeuvre par les villes pour chauffer ou climatiser l'un de leur quartier. Deux projets de Veolia ont été distingués : en Allemagne et en Australie.



• La climatisation à partir d'énergie renouvelable du campus de Sunshine Coast (Queensland) en Australie - lauréat dans la catégorie 'Out of the Box' qui récompense les solutions innovantes, contribuant à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique.

Ce projet de climatisation permettra de contribuer à la neutralité carbone du Campus d'ici 2025 : une centrale de refroidissement de 8,2 MW produit du froid, qui est ensuite distribué via le réseau de froid local. La centrale utilise 5 800 panneaux solaires (2,1 MW) et un réservoir d'eau de 4 500 m3 (équivalent à 7,1 MW). Ce projet se distingue également par sa dimension pédagogique : il permettra aux étudiants concernés d'acquérir des connaissances concrètes en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation de micro-réseaux urbains pour réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment.