Actionnaire de Suez, Amber Capital lui demande de "remettre à plat sa stratégie"

Paris (awp/afp) - Le fonds activiste britannique Amber Capital, qui possède 1,9% du capital de Suez, a annoncé jeudi avoir demandé aux dirigeants du spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets de "remettre à plat sa stratégie".

"Après plusieurs années de performances boursières décevantes (...), Amber Capital estime que l'heure du changement est venue pour Suez", écrit dans un communiqué le fonds, qui annonce avoir envoyé, au conseil de surveillance un courrier de "propositions pour une remise à plat de la stratégie".

Le tandem Jean-Louis Chaussade-Bertrand Camus, le premier président du conseil d'administration, le second directeur général, s'est installé mi-mai à la tête de Suez, ouvrant un nouveau chapitre du groupe qui a fait ses adieux à son président historique Gérard Mestrallet.

"Suez n'a pas su répondre pleinement aux objectifs fixés par la précédente équipe de direction au moment de l'introduction en Bourse à l'été 2008", regrette Amber Capital dans ce courrier du 18 juillet.

"L'arrivée d'une nouvelle équipe de direction représente une opportunité unique pour réévaluer la stratégie dans un sens plus propice à la création de valeur pour les actionnaires", dit le fonds. "Comment une entreprise peut-elle quasiment doubler ses capitaux employés tout en divisant par deux son bénéfice par action?"

Pour Suez, "Bertrand Camus a affirmé l'ambition qu'il a pour le groupe lors de l'assemblée générale du 14 mai". "La revue stratégique est en cours, et comme prévu, il la présentera à l'automne", ajoute le groupe.

Pour Amber Capital, Suez "devrait s'engager dans une revue complète de son portefeuille, se séparer d'actifs matures et utiliser les produits de cession pour réinvestir, se désendetter et effectuer des rachats d'actions, réduire la taille de son conseil d'administration (19 membres actuellement, NDLR) et créer ainsi les conditions d'une gouvernance d'entreprise plus agile et efficace".

"La valeur du titre de Suez est encore en dessous du cours d'introduction de 14 euros par action", dit encore le fonds dans son communiqué, ajoutant que "sur une base relative et sur les six dernières années, Suez a sous-performé par rapport à son principal concurrent Veolia (-149%)."

Le titre Suez gagnait 0,96% à 13,15 euros à 16h13 dans un marché quasi stable.

En 2018, après un exercice 2017 morose, Suez a affiché un bénéfice net en hausse de 13,4% à 335 millions d'euros et un chiffre d'affaires en progression de 9,8% à 17,33 milliards d'euros.

Société de gestion d'actifs créée en 2005, Amber Capital gérait 1,6 milliard d'euros au 1er juillet.

afp/rp