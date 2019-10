Allemagne : Brunswick choisit Veolia pour sa concession de production d'énergie

Brunswick, ville du Nord de l'Allemagne de 250 000 habitants, située dans le Land de Basse-Saxe, accorde à Veolia une concession d'une durée de 20 ans pour l'exploitation de ses réseaux électriques et gaziers.



Dans le cadre de ce contrat, 500 employés de Veolia assureront l'exploitation des 2 960 km de réseau électrique et 1 140 km de réseau gazier de la ville. Veolia garantit l'efficacité des installations, propose des tarifs abordables pour les usagers, des services performants, et le respect des normes environnementales les plus strictes.

La gestion du réseau comprend la modernisation des réseaux d'électricité et de gaz en décentralisant l'approvisionnement, l'intégration de centrales d'énergie renouvelable et le développement de l'électromobilité dans la ville.

La filiale BS|Energy, en charge de ce contrat, assurera l'approvisionnement en électricité et en gaz au meilleur prix, à l'aide de supports numériques, pour interagir de façon plus fluide avec les usagers. BS|ENERGY mettra en œuvre une maintenance incluant des solutions logicielles de simulation d'actifs, et développera des réseaux intelligents à partir des solutions power-to-X, contribuant ainsi à la transition énergétique de l'Allemagne.

Pour la mobilité électrique, BS|ENERGY investira dans l'infrastructure de recharge de la ville de Brunswick sur la période 2021-2026. A l'aide d'audits réguliers, elle mettra en place un système de gestion de son énergie en optimisant sa propre efficacité énergétique. Et elle utilisera des carburants alternatifs (électricité, gaz et hybrides) pour 100 % de ses véhicules.

L'Allemagne a amorcé un tournant dans sa politique énergétique avec la mise en oeuvre de l'une des stratégies les plus ambitieuses d'Europe - « die Energiewende », dont les deux mesures phares sont la sortie du nucléaire en 2022 et une électricité 100 % renouvelable en 2050 -. Le pays est ainsi devenu un véritable laboratoire des énergies alternatives avec un objectif : fournir de l'énergie verte au réseau électrique et au réseau de chaleur allemand.