Australie : Veolia va gérer la 1ère unité de valorisation énergétique de déchets du pays

22 octobre 2018

La nouvelle centrale de Kwinana (à l'ouest de l'Australie) produira 40 MW d'énergie verte, soit l'équivalent de la consommation de 50 000 foyers : une solution respectueuse de l'environnement qui permettra d'optimiser la gestion des déchets et de fournir à la collectivité un approvisionnement énergétique local, sécurisé et économique.

Située à Kwinana près de Perth, l'usine traitera 400 000 tonnes de déchets solides municipaux par an. La construction de l'usine devrait générer plus de 800 emplois et lors de sa mise en service en 2021, ce sont 34 postes opérationnels permanents qui seront créés. Veolia assurera l'exploitation et la maintenance de l'usine pendant 25 ans.



« Nous œuvrons chaque jour à faire des déchets une ressource précieuse et nous sommes fiers de l'expérience que nous avons acquise au fil du temps dans l'exploitation d'installations de valorisation énergétique des déchets dans le monde entier. Nous sommes ravis que ce projet d'envergure soit un pas de plus vers la sécurité et l'accessibilité énergétiques pour de nombreux foyers australiens, tout en permettant la réduction de l'impact environnemental des déchets. C'est un véritable exemple d'économie circulaire », a déclaré Danny Conlon, Directeur de la zone Australie & Nouvelle-Zélande de Veolia.

L'énergie verte de Veolia en Australie

Veolia produit déjà de l'énergie verte dans d'autres régions d'Australie. En Nouvelle-Galles du Sud notamment, à Woodlawn, le Groupe transforme le méthane issu des déchets organiques en énergie verte pour 30 000 foyers.