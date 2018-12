PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière FitchRatings a annoncé vendredi avoir abaissé la perspective du groupe de services aux collectivités Veolia de "positive" à "stable", afin de prendre en compte un endettement plus élevé et une rythme de désendettement plus lent qu'estimé auparavant. L'agence a revu cette perspective après avoir corrigé une erreur de saisie sur les données du dividende minoritaire pour 2016. Fitch confirme à "BBB" la note de crédit de long-terme de Veolia. (adore@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire