BONDS : Veolia Environnement lance une émission d'Oceanes de 700 mls d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia Environnement a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) venant à échéance le 1er janvier 2025, pour un montant nominal de 500 millions d'euros pouvant être porté à 700 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement partiel ou total des Oceanes existantes venant à échéance le 15 mars 2021, a indiqué le groupe de services aux collectivités dans un communiqué. Les obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission compris entre 103,25% et 106,05% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance compris entre -1,10% et -0,60%. (fberthon@agefi.fr) ed: VLV

