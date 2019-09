Bordeaux Métropole : signature du contrat de délégation de service public de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés

Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont signé le contrat de délégation de service public de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du territoire métropolitain. Ce contrat, attribué à Veolia pour une durée de 7 ans et 10 mois, débutera le 20 février 2020.



Veolia traitera les déchets des 770 000 habitants de Bordeaux Métropole. Des investissements sont prévus dans les 2 unités de valorisation de Bègles et Cenon, ainsi que dans le centre de tri, afin de permettre l'extension des consignes de tri à l'horizon 2022.



Ces 3 unités de valorisation et de recyclage répondront de manière intégrée aux enjeux de Bordeaux Métropole :

• valoriser la totalité des déchets du territoire,

• maximiser les performances environnementales grâce aux meilleures technologies disponibles de traitements de fumées,

• piloter ces 3 unités en toute transparence dans une salle d'hypervision rassemblant toutes les données.



Le nouveau centre de tri, qui associe automatisation et digital au service des opérateurs, permettra de trier tous les emballages plastiques. Les 2 unités de valorisation énergétique maximiseront la production d'énergies renouvelables - électrique et thermique - pour alimenter notamment les réseaux de chaleur métropolitains. Elles couvriront les besoins énergétiques de l'équivalent de 34 000 habitants en chauffage et de 100 000 habitants en électricité, s'inscrivant ainsi dans les objectifs de 'Bordeaux Métropole 2050, territoire à énergie positive'.



Architecturalement intégrés à leur environnement, les sites de Bègles et de Cenon ouvriront leurs portes au public afin de sensibiliser les visiteurs à l'agriculture urbaine partagée ainsi qu'à l'éco-citoyenneté, via des espaces dédiés à l'apprentissage du recyclage, de la réduction, du réemploi et de la valorisation des déchets.