Droits de l'homme & Objectifs de développement durable (ODD) : rencontre au sommet, au siège de Veolia, pour la sortie du “CEO Guide to Human Rights” du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Au lendemain du lancement le 19 juin à Londres du 'CEO Guide to Human Rights' ('Guide des droits de l'homme à destination des PDG') du WBCSD, Veolia a organisé avec le WBCSD et l'association Entreprises pour les droits de l'homme (EDH)une matinée d'échanges autour du thème des 'Droits de l'homme & Objectifs de développement durable : implication des dirigeants, responsabilité des entreprises et opportunités'. Christophe Itier, Haut commissaire à l'Economie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont ouvert la réunion. L'occasion pour Antoine Frérot d'exposer la vision du Groupeen matière de droits de l'homme et d'appeler les dirigeants à se mobiliser sur ces enjeux au sein de leur entreprise.

F. Veglio (WBCSD), F. West (Shift), P. Victoria (Veolia), G. Schoebel (Schneider Electric), S. Perrier (Michelin), A. Ratier (Global Compact France)

Dans le contexte actuel où elle évolue vers une gouvernance économique plus éthique, l'entreprise a un rôle à jouer en matière de droits de l'homme sur les territoires où elle intervient.Veolia est convaincu qu'il s'agit d'une opportunité à pleinement intégrer dans sa stratégie globale. Prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux pour accélérer la transition vers une économie plus vertueuse peut s'avérer pour les entreprises un facteur de compétitivité, à l'heure où beaucoup contestent leur action et leur contribution à l'ensemble de la société.

Les droits de l'homme sont créateurs de la confiance qui est à l'origine de la cohésion de l'entreprise.Veolia a engagé récemment, en y associant ses parties prenantes, une réflexion globale sur son organisation interne, sur son impact sur la société, et sur les réponses que le Groupe peut apporter aux défis du monde. A l'issue de ces travaux, Veolia a publié sa raison d'être: