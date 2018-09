ETUDE-PSA en tête d'un classement des performances climat du CAC 40

PARIS, 26 septembre (Reuters) - PSA Peugeot Citroën figure en tête d'un classement mesurant les performances des entreprises du CAC 40 en matière de prise en compte des enjeux posés par le changement climatique, a annoncé mercredi le cabinet de conseil EcoAct.

Ce dernier précise dans un communiqué que, pour établir son classement, il a évalué chaque entreprise selon 79 critères répartis dans cinq catégories : "mesure et reporting", "stratégie et gouvernance", "objectifs et réduction", "engagement et innovation" et "meilleurs pratiques".

Derrière PSA, qui selon EcoAct a atteint 85% des critères de performance climat, viennent Veolia Environnement (83%)et Danone (80%), les noms des derniers de la liste n'étant pas fournis.

Il s'agit de la deuxième édition du classement d'EcoAct, qui fournit depuis 12 ans des conseils aux entreprises liant actions en faveur du climat et performances économiques. Schneider , quatrième en 2018, était ressorti en tête l'an dernier.

EcoAct a également établi un classement international avec, en plus de ceux du CAC 40, les composants du Dow Jones de New York, ceux du FTSE 100 de Londres et ceux de l'Ibex 35 de Madrid.

Microsoft, avec 94% des critères atteints, est en tête de ce classement, suivis de BT Group et Marks & Spencer, PSA est sixième ex-aequo et Veolia neuvième.

EcoAct note que le CAC 40 affiche un score moyen supérieur aux trois autres indices pris en considération, ce qui est notamment dû, selon le cabinet de conseil, à une "législation nationale plus incitative".

Le rapport complet d'EcoAct : https://bit.ly/2NJnbAc

(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)