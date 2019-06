Emballages : Carrefour, Système U et Veolia s'allient pour réduire les emballages plastiques à usage unique

Carrefour, Système U et Veolia unissent leurs efforts de recherche et d'innovation pour réduire le plastique à usage unique dans les emballages. Leur partenaire (RE)SET - une toute nouvelle société spécialisée dans l'innovation en économie circulaire - va lancer un challenge mondial de juillet à octobre 2019, via une plateforme collaborative, pour identifier et développer les solutions innovantes.

Carrefour, Système U, Veolia et les principaux fournisseurs de marques distributeurs mettent en oeuvre leur engagement de février dernier, lors de la signature du 'Pacte National sur les emballages plastiques', qui vise notamment à éco-concevoir des emballages pour les rendre réutilisables, recyclables ou compostables à 100% d'ici 2025.

(RE)SET et ses premiers partenaires lancent un appel à projets destiné à ceux qui inventent des alternatives à l'emballage plastique à usage unique, partout dans le monde. Ils pourront les soumettre via la plateforme www.reset-retail.com jusqu'au 7 juillet 2019. L'objectif : proposer des solutions durables aux acteurs de l'agroalimentaire et de la distribution pour réduire le plastique à usage unique dans les emballages.

Toutes les solutions ayant un impact sur l'ensemble du cycle de vie des produits seront évaluées : les emballages en papier et carton (à base de fibres de cellulose, recyclée ou recyclable), les emballages réutilisables, les nouveaux systèmes de vente, d'usage, d'innovation de process, de matériaux, de méthode.

Du 8 juillet au 30 août : sélection des projets soumis à (RE)SET.

Du 23 au 26 septembre : les innovateurs-finalistes et les partenaires se réuniront lors d'un 'boot camp'.

A l'issue duquel, débutera la phase de validation industrielle et commerciale des concepts retenus.